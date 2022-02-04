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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)

04.02.2022 22:04
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-3 mağlup etti.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakika Emrah Başsan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dylan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

62. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Münir'den dönen top Emrah Başsan'ın önünde kaldı. Başsan düzgün bir vuruşla skoru değiştirdi. 3-1

69. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol kanattan ortasında Uğur Demirok, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-1

71. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Simon'un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top filelere gitti. 4-2

90+3. dakikada Simon'un ceza sahasına ortasında Mame'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Sönmez xx, Bilal Gölen xx

Kayserispor: Lung x, Onur xx, Mert xx, Uğur xx, Carole xx, Abdulkadir xx (Cardoso dk. 89 ?), İbrahim xx (Attamah dk. 79 x), Mane xx (Ramazan dk. 89 ?), Emrah xx, Bertalocci xx (Kemen dk. 84 ?), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 79 x)

Yedekler: Bilal, Yasir, Emre, Hayrullah, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hatayspor: Münir x, Kamil x, Sackey xx, Burak xx, Emre x (Simon dk. 57 xx), Mehdi xx (Ayoub dk. 45 x), Onur xx, Traore xx (Kamara dk. 77 x), Dylan xx, Saba xx (Kahraba dk. 73 x), Mame xx

Yedekler: Abdullah, Fatih, Eren, Selim Can, Muhammed, Sadık

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 25 pen.), Mane (dk. 47) (Kayserispor), Dylan (dk. 51), Simon (dk. 71), Mame (dk. 90+3) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Emre, Traore (Hatayspor)

(Ali Göç - Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Emrah, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 4 - Hatayspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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