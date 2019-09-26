Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor trabzonspor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

31 dakika önce

SPOR Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüTolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban ve Abdülkadir Ömür yer almadı, Onazi, Yusuf Sarı ve Fernandes ise doktor kontrolünde takımdan ayrı olarak çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ağrıları nedeniyle oynamayan Daniel Sturridge ise 5 günlük aranın ardından sahaya çıktı ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde fizyoterapistler eşliğinde ayrı olarak topla çalışma yaptı. Antrenmanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Spor trabzonspor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Beşiktaş, Selçuk, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:39 Kaynak: DHA
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