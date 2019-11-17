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Spor turizmciler açık golf turnuvası'nda buluştu

6 saat önce

SPOR Turizmciler Açık Golf Turnuvası'nda buluştuNamık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir seyahat acentesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Açık Golf Turnuvası yapıldı.

SPOR Turizmciler Açık Golf Turnuvası'nda buluştu

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK, (DHA)-

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir seyahat acentesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Açık Golf Turnuvası yapıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club sahasında düzenlenen Açık Golf Turnuvası, 2 gün sürdü. Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan 100 amatör ve profesyonel golfçü katıldı. Turnuvada 1 profesyonel ve 3 amatörden oluşan takımlar mücadele etti. Dereceye giren golfçüler plaket ve tatille ödüllendirdi. Turnuvada Titanik Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Regnum Carya Golf Club Müdürü Hasan Ceylan, Cornelia Deluxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Sirene Belek Otel Genel Müdürü Ercan Çek gibi isimler de yer aldı.

Turnuvayı düzenlenen seyahat acentesinin Ukrayna Bölge Müdürü İlker Adıgüzel, Golf turizminde yaşanan büyük artış nedeniyle BDT pazarında da golf turizmini daha güçlü bir hale getirmek ve ciddi satışları ülkemize kazandırmak için bir çaba içerisindeyiz. Bunun ilk meyvesi olan Açık Golf Turnuvası'nı gerçekleştiriyoruz dedi.

Spor turizmciler açık golf turnuvası'nda buluştu

Belek, serik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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