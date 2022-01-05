SPOR Turkcell Süper Kupa finalinin basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Turkcell Süper Kupa finalinin basın toplantısı düzenlendi

Önder Karaveli: Beşiktaş'ı seven herkese bu kupayı hediye etmek istiyoruz

"Sadece sağlıkla ilgili konularda endişe duyarız"

"Kulübün içerisinde hangi pozisyonda kalacağımı hiç düşünmedim"

Atiba: Bu galibiyet için her şeyimizi vereceğiz

"Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım"

Alfons Groenendijk: Tarihi bir maça çıkıyoruz, umarım kupaya uzanan taraf Antalyaspor olur

Hakan Özmert: Buraya çok istekli geldik, inşallah kupaya uzanırız

Ali DANAŞ/ DOHA(Katar), (DHA) - Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in yanı sıra takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Hakan Özmert katıldı.

ÖNDER KARAVELİ: BEŞİKTAŞ'I SEVEN HERKESE BU KUPAYI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, kupayı müzelerine getirmek istediklerini belirterek, "Öncelikli olarak hocamızın nezdinde Antalyasporlu hocalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hocamıza da kulüplerimizle ilgili söylediği şeyler için teşekkür ediyorum. Biz, Beşiktaş olarak hem şampiyon hem de kupa şampiyonu olarak buradayız. Elimizdeki bütün oyuncularımızla bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa katmak için mücadelemizi vereceğiz. Oyun ile ilgili neler yapılması gerekiyorsa sahip olduğumuz oyuncularla bunu ortaya koyacağız. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın da maç bittiğinde Beşiktaş'ı seven herkese bu kupayı hediye etmek istiyoruz" dedi.

"SADECE SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA ENDİŞE DUYARIZ"

Siyah-beyazlı ekipte açıklanan pozitif vakalarla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Karaveli, oyuncularının sağlıklarıyla ilgili endişe duyabileceklerini belirterek, oyun ile ilgili bir endişe duymadığını belirtti. Karaveli konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"En son haber Topal ile ilgili durumdu. Semptom gösterdi ve durum yükselince onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakma sebebimiz, hem onları takip etmek hem de geride kalan oyuncularımızı korumaktı. Dünya'da çok yükselmeye başladı, Türkiye'de de hızlıca yükseliyor. Biz de nasibimizi aldık. Biraz daha dikkatli olunabilirdi. Sadece sağlıkla ilgili konularında endişe duyarız. Yarın ile ilgili bir endişe yaratmıyor. Oyuncularda da yaratmayacaktır. Oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. U-19 takımımızdan oyuncuları, kadroya kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri de giderek artıyor. Bu tip krizlerden büyük fırsatlar doğabilir. Bu şansı doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Onlar hak ettikleri için buradalar."

"KULÜBÜN İÇERİSİNDE HANGİ POZİSYONDA KALACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Önder Karaveli, yöneticilerin teknik direktör konusunda vereceği karar ile ilgili düşünmediğini ve kulübün içerisinde kalmaya devam edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş Kulübü ile sözleşmem var ve her maç bittiğinde ben kulübün içerisinde kalacağım için bunu düşünmedim. Hangi pozisyonda kalacağımı ile ilgili ise bunu önemsemediğimi defaatle söyledim. Beşiktaş Kulübünün değerli bir parçası olarak, ülke futbolu için çaba sarf eden birisi olarak bu konuyu düşünmedim ve bu durumdan çok rahatım" şeklinde konuştu.

Öte yandan Karaveli, Süper Kupa finalinin Doha'da düzenlenmesi ile ilgili olarak ise, "Dünya Kupası'nın oynanacağı bir şehide olmak bizler, oyuncular ve kulüpler için farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

ATIBA HUTCHINSON: BU GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ

Fraport TAV Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Atiba, "Önemli bir maç için buradayız. Bize karşı iyi oynayan bir takım Antalyaspor. Kupayı kazanmak için çalışacağız. Buraya bunun için geldik. Özel ve önemli bir maç olacak. Biz bu galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Umarız galip gelen taraf biz olur ve yılın ilk kupasını kazanmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuların kendilerini nasıl etkilediği üzerine gelen bir soruya ise Kanadalı oyuncu, "Dünya olarak çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Biz sporcular olarak profesyonel kalmalı, hazır olmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Umarım bir an önce herkes sağlığına kavuşur, güvende olur ve bu zorlu süreçten bir an önce kurtuluruz" cevabını verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Beşiktaş'ta sportif direktör olma konusunu şu anda düşünmediğini ve yarınki final karşılaşmasına odaklandığını belirteren tecrübeli oyuncu, "Yarın önemli bir maçımız var. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Takıma bu sezon yardım edebilmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Sıkı çalışıp ligi en iyi sırada bitirmek, şu anda odaklandığım şey. Gelecekteki konularla ilgili olarak zamanı gelince düşünürüm" dedi.

Süper Kupa finalinin Doha'da düzenlenmesi ile ilgili olarak da düşüncelerini paylaşan Atiba Hutchinson, "Burada olmak güzel. Ayrıca burada bir Dünya Kupası da düzenlenecek. Şehir için de iyi bir prova şansı bu. Buradaki misafirperverlikten dolayı mutluyuz. Az sonra da idmanda stadı ve zemini göreceğiz. Yarın da iki özel takım karşı karşıya gelecek ve iyi de bir maç olacaktır" açıklamasında bulundu.

ALFONS GROENENDIJK: TARİHİ BİR MAÇA ÇIKIYORUZ, UMARIM KUPAYA UZANAN TARAF ANTALYASPOR OLUR

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de kendileri açısından tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk defa bu kupa fırsatını yakaladık. Yarın sahada olacağız. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları gururlandırarak bu kupayı kazanmak. Bugün yaptığımız idmanda oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Umarım yarın da aynı şekilde sahada bunu son dakikaya kadar mücadelelerle, sahanın her yerinde gösteren bir Antalyaspor izlettirebiliriz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. Yarınki skor ne olursa olsun iyi bir futbol izletip kupaya uzanan tarafın Antalyaspor olacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"PLAN DAHİLİNDE OLMAYAN PUANLAR KAYBETTİK"

"Bu maçın önemini diğer maçlara göre nasıl görüyorlar?" sorusuna ise Alfons Groenendijk, "Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. Bu 3 maçın 2'sinde 90 artılarda yenilen gollerle çok kritik puan kayıpları yaşadık. Kupa maçına dönecek olursak da zorlansak da kazanmayı bildik, 2-1'lik skorla. Son maçlarda; mesela Kasımpaşa maçını iyi oynadık ancak yine son dakikada yediğimiz gollerden dolayı, bazen plan dahilinde gitmedi işler. Yarın zorlu bir rakibe karşı, çok zorlu bir maça çıkacağız ancak biz de bunu bir fırsata çevirip, rakibimizi yenip, kupaya uzanmak istiyoruz. Yarın yapacağımız aslında çok basit. Arkamızdaki taraftar için, şehir için, kulüp için hak ettiği kupayı son damlamıza kadar mücadele edip şehrimize götürmek amacımız. Umarım bunda da başarılı oluruz" cevabını verdi.

"BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Süper Kupa finalinin Doha'da oynanması ile ilgili ise Groenendijk, "Şahsen ben olumsuz bir yorum duymadım bu konu hakkında. Sadece olumlu tepkiler gördüm ve duydum. Biz futbol adamı olarak sadece futbola odaklanmaya çalışırız ve nerede oynadığımızın önemi yoktur. Burada olmak çok güzel bir duygu. Hakan ve Atiba'nın sözlerine de katılıyorum çünkü çok güzel bir tecrübe olacak. Burada olmak heyecan verici. Geldiğimizden beri gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyorum. Sonuç olarak burada olmaktan mutluyuz ve umarım hedeflediğimiz kupayla döneriz" açıklamasında bulundu.

HAKAN ÖZMERT: BURAYA ÇOK İSTEKLİ GELDİK, İNŞALLAH KUPAYA UZANIRIZ

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert ise açıklamasında, "Şehir olarak, takım olarak buraya çok istekli geldik. Maça iyi de hazırlandık. İnşallah yarın bu isteğimizi takım olarak sahaya yansıtırız. Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir kupada mücadele ediyoruz. İnşallah bu isteğimizi gerçekleştirir ve sonunda da bu kupaya uzanırız" diye konuştu.

"PROFESYONELİZ VE İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Pandeminin kendilerine getirdikleri zorluklardan bahseden Özmert, "2 seneyi geçmek üzere pandemi. Tabi ki zor oluyor, hepimizin sorumlulukları var. Maçlara bir yandan hazırlanırken, diğer yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Gerçekten zor şartlar altında oluyor. Son zamanlarda rahatlamıştı ama tekrar artış oldu. Üzülüyoruz tabi ki arkadaşlarımız olunca, biz de tedirgin oluyoruz etkilendik mi diye. Profesyoneliz ve işimizi yapmaya devam ediyoruz. Umarım bu günler geçer ve tüm dünya olarak eski günlerimize kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM VE HUZURLUYUM"

Bir basın mensubu tarafından, "Son 1 yılda 3 başkan ve en az 5 değişik teknik adamla çalıştınız. Bu sizi nasıl etkiledi?" sorusunun sorulması üzerine ise kırmızı-beyazlı futbolcu, "Kulüp içinde değişimler oluyor ancak değişen başkanlar açışından söyleyeyim; camiamızın adamları. Her gelenin düşüncesi aynı; Antalyaspor'un başarısı. 3'ünde de aynı özveriyi görüyorum. Gelmiş, geçmiş başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çok bir şey değişmedi benim için. İşimi yapmaya devam ediyorum. Mutluyum, huzurluyum ve bu kulüp altında inşallah nice başarılara imza atarız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Süper Kupa finalinin Doha'da oynanması ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Hakan Özmert, "Hepimiz için ayrı bir tecrübe. Neden Katar diye çok sordular. Ben burada olmaktan mutluyum. Antrenmanımızı yaptık biz. Stat ve zemin çok güzel. Biz buraya gelirken de Dünya Kupası kuralları uygulanıyor. Hiçbir sorun yok. Burada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.