Spor ünlü sporcuların özel antrenörü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ünlü sporcuların özel antrenörü - Son Dakika

Spor ünlü sporcuların özel antrenörü

6 saat önce

SPOR Ünlü sporcuların özel antrenörüDünyaca ünlü spor eğitmeni Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuyu maçlara hazırladı - Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel...

SPOR Ünlü sporcuların özel antrenörü

Dünyaca ünlü spor eğitmeni Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuyu maçlara hazırladı

- Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

Sakatlıklardan ya da form eksikliğinden kaynaklanan performans düşüklüğü nedeniyle futbolcuların çözüm aradığı Devrim Akarsu birçok ismin yeniden başarı yakalamasında önemli rol oynadı. Devrim Akarsu dünyaca ünlü Portekizli futbolcular Cristiano Ronaldo ve Luis Nani ile bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelerek Süper Lig'den tanıdığımız Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Roman Neustadter, Michael Frey, Olcay Şahan ve daha birçok sporcunun fitness eğitmenliğini üstlendi. Maltepe'de bulunan MACFit içinde Kingzoffight adlı spor salonunu işleten ünlülerin antrenörü Akarsu şu an isminin açıklanmasını istemeyen birçok futbolcuya ekstra çalışmalar yaptırıp onların yeniden form tutması ve formalarına kavuşması için çabalıyor.

Spor ünlü sporcuların özel antrenörü

Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü sporcuların özel antrenörü
Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de en çok pas yapan 6. oyuncu oldu Ezzeldin Bahader, 75 yaşında sahaya çıkarak dünyanın en yaşlı futbolcusu olacak YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:36:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor ünlü sporcuların özel antrenörü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]