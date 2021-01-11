Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle CHP'li Milletvekilleri ile bazı Roman Dernekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Milletvekilleri ile Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Hadımköy Roman Dernekleri Başkanı Doğukan Nafiz Öztürk, Büyükçekmece Dernek Başkanı Kadir Evzi ve bir grup vatandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Erman Toroğlu ve televizyon kanalı yetkilileri hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamadan" suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa sundu.

Daha sonra İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Roman dernek temsilcileri ile Roman müzisyenler Kobra Murat ve Balık Ayhan katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, burada yaptığı açıklamada, "Erman Toroğlu'nun konuşması sırasında çingene tabirini aşağılarcasına kullanması ve çingene yerine dilenci ifadesi ile düzeltmeye çalışması Roman vatandaşlarımızı derinden üzmüş ve yaralamıştır." dedi.

"Romanlardan kırmızı kart yedin. Sana yakışmadı Toroğlu." diyen Purcu, şöyle devam etti:

"Toroğlu'nun bu ifadeleri programda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem milletvekillerine hem Roman sivil toplum kuruluşlarına eleştirilerini, kınama mesajlarını iletmişlerdir. Yıllardır TV ekranlarında, programlarda konuşma yapan tanınırlığı yüksek bir kimsenin bölesine ayrımcı, ırkçı, aşağılayıcı bir dil kullanmasını kabul etmiyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, Erman Toroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek, "Roman kardeşlerin onur, şeref ve haysiyetiyle oynadıkları için" şikayet ettiklerini söyledi.