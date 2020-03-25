Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okumaya başladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okumaya başladı! - Son Dakika Spor

Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okumaya başladı!

6 saat önce

Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ailelerin yükünü hafifletmeyi ve çocukların dikkatini kitaplara çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Yasemin Ecem Anagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile ailelerin yükünü hafifletmeyi ve çocukların dikkatini kitaplara çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Milli sporcu, "Bütün gün çocuğuyla uğraşıp yorulan anne babalar var. Bizi seven çocuklar da çok fazla. Böyle bir proje yapalım diye düşündük. Ailelerin üstündeki yükü biraz olsun almak ve çocukların dikkatini oyundan alıp kitaba yöneltmek istedik. Takipçilerimizin arasında çocuklar çok fazla. Onlar için evde egzersiz videoları da paylaşmıştım." diye konuştu.

Özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Yasemin Ecem, "Ailelerin ilgisi çok fazla oldu. Desteklerini gösterdiler. Çocuklarının ilgisi başka yere çekileceği için aileler de mutlu. Hangi kitabı okuyacağımızı soranlar oluyor. Sürekli haber takip etmek insanı yoruyor. Bu süreçte de haberlerin çoğu olumsuz haberler. O yüzden insanların dikkatini masallara çekebilmek güzel olacaktır. Çocuklara kitap okutmak zor oluyor. Biz de bari kitap dinletelim dedik. Umarım bu konuda insanlara yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yasemin Ecem Anagöz, kendisinin yanı sıra Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Beşiktaş Sompo Sigorta'da forma giyen Birkan Batuk, Fenerbahçe Opetli voleybolcu Bahar Toksoy ve cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın da projede yer aldığını belirtti.

Yaşanan süreç nedeniyle kampı yarıda bıraktıklarını aktaran Yasemin Ecem, çalışmalara evden devam edeceklerini ve antrenörlerinin belirleyeceği program sonrası atış idmanlarını evden yapacaklarını kaydetti.

Anne, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:33 

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