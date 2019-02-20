Son Dakika Haberleri: Sporla Yatıp, Sporla Kalkıyor

Sporla Yatıp, Sporla Kalkıyor

1 saat önce

Adana'nın motokros, karting pilotu ve kadın teknik direktörü Şendağ Durmaz, elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor.

Sporla Yatıp, Sporla Kalkıyor, System.String[]


Adana'nın motokros, karting pilotu ve kadın teknik direktörü Şendağ Durmaz, elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor. 

Kentteki özel bir hastanede direktör asistanı olarak görev alan ve aynı zamanda Adana'da çekilen bir televizyon dizisinde oyunculuk yapan bir çocuk annesi hız tutkunu Şendağ Durmaz, uzun yıllardır spora olan ilgisiyle birlikte başarılar elde etti. 

4 yıl boyunca Otomobil Sporları Adana İl Temsilciliği görevinde bulunan Durmaz, Türkiye Otomobil Sporları (TOSFED) hobi karting Akdeniz bölgesi denetmenliği görevini sürdürüyor. 

2017 yılında Türkiye çapında 130 şirket takımın katıldığı halı saha futbol turnuvasında 'en iyi teknik direktör' seçilen Durmaz, Antalya'da düzenlenen törenle ödülünü aldı. 2018 yılı kasım ayında kentte yapılan 'Motokross Cumhuriyet Kupası' yarışında Onur Kupası kazandı. Adana'da çekimleri süren bir televizyon dizisinde rol alan Durmaz, sporcu kimliğinin yanı sıra dizilerdeki başarısıyla da dikkat çekiyor.

KARTİNGİN SULTANI

Kentte ilk kez 'Kartingin sultanı' olarak tanındığını anlatan Durmaz, Adana'da küçük bir yarış yapılmıştı, erkeklerle yarışıp tek kadın olarak ödül almıştım.  Burada ise aslında kadınların da bir çok şeyi başarabileceğinin canlı örneği olduğuma inanıyorum. Çünkü erkeklerle mücadele edip ödül almak onur verici bir şey. Bunu devam ettirdim, pes etmedim. Motor sporları da erkek sporu olarak biliniyor. Açıkçası burada da bir şeyler yapmak istiyorum. Motokrosta başarılı işlere imza atmak istiyorum dedi.

EN BAŞARILI KADIN TEKNİK DİREKTÖR

Adana'da olmayan motokros parkurunu kendi emekleriyle yaptıklarını, 15 kişiyle tamamladıklarını kaydeden Durmaz, şunları söyledi Şu an biz bu parkurda Türkiye Kupası'nın bir ayağını getirmeye çalışıyoruz. Adana'da kartingde başka bir kadın olmadı. Eğitim vermeye çalıştık, başaramadılar. Futbol aşağıyım. Halı saha turnuvasında teknik direktör olarak görev aldım. Yine erkeklerle mücadele ettim, takımımızı finale taşıdık. Türkiye çapında bir oylama sonucu Türkiye'nin en başarılı kadın teknik direktörü  ödülünü aldım. Bu da beni çok onurlandırdı. 118 teknik direktörle mücadele ettim, tek kadın bendim.

Kendisinin Fatih Terim hayranı olduğunu anlatan Durmaz, kendisine 'Dişi Terim' denildiğini belirterek bir gün Fatih Terim ile birlikte aynı sahada olmayı istediğini sözlerine ekledi. - Çelikadana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Türkiye, Şendağ Durmaz, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Balkondaki Odunlarla Oynayan 5 Yaşındaki Çocuğa Bin 991 Lira Haciz Geldi Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sporla Yatıp, Sporla Kalkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]