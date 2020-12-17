Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi

17.12.2020 19:23
Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi, System.String[]

KUALA Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

KUALA Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.

Protestoya katılan ve eyleme ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Sri Lanka'nın eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, "İhtiyacımız olan dayanışma budur. Bizim bildiğimiz, uğruna yaşadığımız ve öldüğümüz Sri Lanka budur. Saygıdeğer din adamlarına değerli destekleri için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Sri Lankalı Müslümanlar, geçen hafta Kovid-19'dan vefat eden 20 günlük bebeğin cesedinin yakılması üzerine ülke genelinde zorunlu krematoryum uygulamasına karşı protesto başlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda Müslüman, ülke genelinde cesetlerin yakıldığı krematoryumların kapılarına ve çit örgülerine beyaz kurdele bağlayarak uygulamaya karşı çıkmıştı.

Zorunlu krematoryum uygulaması

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı mart ayında Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, virüsten yaşamını yitirenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmiş fakat Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler'in Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırmıştı.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 160 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

Güney Afrika ve Malezya tepki göstermişti

Müslüman ülkelerden de Sri Lanka hükümetinin zorunlu krematoryum uygulamasına tepkiler gelmişti.

Güney Afrika Birleşmiş Ulema Konseyi Temsilciliği (UUCSA), Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta, Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasının durdurulması için bu ülkeye baskı uygulanmasını talep etmişti.

Malezya İslam Teşekkülü Dayanışma Grubu (MAPIM) da Sri Lanka'nın söz konusu uygulamayla ülkedeki Müslümanları dışladığını belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatını Sri Lanka hükümetine baskı yapmaya çağırmıştı.

Hristiyan, Sri Lanka, Protesto, Kolombo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi 7 yaşındaki Miraç'ın şırınga çikolatadan ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü
Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz         
19:22
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı         
17:45
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu         
17:39
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası         
17:33
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem         
16:50
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı         
15:11
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 19:32:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei