Sri Lanka hükümeti, Kovid-19'dan ölenlerin cesedini yakma uygulamasına devam edecek - Son Dakika

KUALA Sri Lanka hükümeti, uzun süredir tartışılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılması uygulamasına devam edileceğini açıkladı.

Parlamentoda muhalefetin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Hekimler Birliği Heyetinin (CCPSL) geçen hafta hazırladığı rapor doğrultusunda bu kararı verdiklerini belirterek, "Raporda ceset yakmanın, Kovid-19 kurbanlarının cesedini kaldırmada en güvenli yöntem olduğu belirtilmiştir." dedi.

Muhalefet milletvekili Gajendra Kumar Ponnambalam'ın, raporda Kovid-19'dan ölenlerin cesedinin gömülebileceği tavsiyesinin neden dikkate alınmadığı sorusu üzerine Bakan Wanniarachchi, "Dini veya etnik sebeplerle rapordaki tavsiyelere uymama gibi bir durumumuz yoktur." ifadesini kullandı.

Wanniarachchi, zorunlu krematoryum uygulamasının sadece sağlık gerekçeleriyle yürütüldüğünü öne sürdü.

Sri Lanka'da zorunlu ceset yakma uygulamasına karşı protestolara öncülük eden eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, Twitter hesabından hükümete tepki göstererek, "Sağlık Bakanının parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği apaçık ortadadır. Hükümetin aldığı karar bilime değil, siyasi ve ırkçı sebeplere dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Bakan Mevlana, CCPSL'nin raporunda Kovid-19'dan ölenlerin defnedilebileceğinin açıkça belirtildiğini kaydederek, Sağlık Bakanı Wanniarachchi'yi, raporun tamamını mecliste müzakere etmeye çağırdı.

Hekimler Birliği, "Kovid-19 kurbanları toprağa verilebilir" demişti

Sri Lanka Sağlık Bakanlığının atadığı ve 3 mikrobiyolog, 6 virolog, bir bağışıklık sistemi uzmanı ile bir aşı uzmanından oluşan 11 kişilik Hekimler Birliği Heyeti, konuya ilişkin 2 Ocak'ta yayımladıkları raporda, "Uzman heyeti, salgından ölenlerin cesedinin kaldırılmasına yönelik tavsiyeleri gözden geçirerek, sağlık tedbirlerine riayet edilmek kaydıyla ölü yakmanın yanı sıra toprağa verme işleminin de uygulanabileceğine karar vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Raporda, Kovid-19 kurbanlarının defin işlemlerinin 24 saat içinde yapılması, ölen kişinin naaşının ailesine veya akrabalarına teslim edilmemesi, morgdan mezarlığa götürülürken sadece 4 kişinin bulunması, defin sırasındaki dini ritüellerin 10 dakika içinde bitirilmesi ve cenazenin 1,5 metre derinliğe gömülmesi şartları sunulmuştu.

Zorunlu krematoryum uygulaması

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'de "Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini" öne sürerek, cesetlerin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmişti. Mahkeme ise herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

BM'nin Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı gönderdiği mektupta "Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye" çağırmıştı.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 208 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.