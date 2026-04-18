25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti - Son Dakika
25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti
18.04.2026 17:35
25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti
Malatya’da staj yaptığı inşaatta üst kata malzeme almak için çıkan 17 yaşındaki Engin Tuncay’dan acı haber geldi. Yaklaşık 25 metreden düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya’da bir inşaatta staj yapan 17 yaşındaki öğrenci Engin Tuncay, yaklaşık 25 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

ÜST KATA MALZEME ALMAYA GİTTİ BİR DAHA DÖNMEDİ 

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan özel bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi. Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu. 

25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Özel bir araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Engin Tuncay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Malatya 25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 25 metreden yere çakılan 17 yaşındaki stajyer hayatını kaybetti - Son Dakika
