Stanojevic: Doğru yoldayız

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdiğimizi söyleyebilirim. Çalıştık, planlarımız da vardı. Maalesef konsantrasyon kaybından dolayı iki tane gol yedik. Zaten Galatasaray'da kaliteli bir kadroya sahip. Kalitesini gösterdiler. Kaliteli bir rakibe karşı oynadık. O iki golden sonra da maçı bitirdiklerini söyleyebilirim. Biz şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek maçı düşünüyoruz şu anda. Çünkü bundan sonraki oynayacağımız maçlarda seviyemizdeki takımlara karşı olacağız. Gelecekteki sonuçlar için de umutluyum" ifadelerinde bulundu.

'TAKIMDA BİR GOLCÜ EKSİKLİĞİ VAR'

Transferde yanlış bir karar vermemek için acele etmediklerini belirten Aleksandar Stanojevic, "Takımda bir golcü eksikliği var. Çünkü Fofana aramızdan ayrıldı. Kontratındaki bir opsiyondan dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konu hakkında hiçbir şey yapamadı. Şu anda da kulüp bir forvet arayışı içinde ama bunu yaparken acele etmiyoruz. Çünkü daha sezon uzun ve yanlış bir karar vermek istemiyoruz. O yüzden süreç biraz daha uzun sürüyor. Biraz daha bekliyoruz. Ama elimizde forvet olsa ve başka oyuncular da olsa işim çok daha kolaylaşır" şeklinde konuştu.

'İKİNCİ YARIDAKİ KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ BİR BAHANE OLAMAZ'

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulüple zaten konuşuyoruz bu konu hakkında. Kulübün de planları var transferler hakkında. Yakında da umarım bu transferler aramıza gelecek. Fakat ikinci yarıdaki konsantrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Transferlerle açıklayamayız bu konuyu. Çünkü burada tamamen bizim hatamız var. Burada bahane söz konusu olamaz. Çünkü her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik belki de böyle olmayacaktı. Bu konuda bahane aramıyorum."