Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çelik, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 4 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde foto muhabiri Özkan Bilgin'in "Van'daki çığ felaketi" fotoğrafına oy veren Çelik, bu fotoğrafın kendi içinde çok şey anlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karlar altında kalan bir arkadaşının yeleğini alan bir askerin göz yaşlarına hakim olamamasının fotoğraflandığı bir kare bu. Van'da çığ altında kalanları kurtarmaya giden askerler, yeni bir çığın altında kalarak şehit olmuşlardı. Öyle etkileyici bir kare ki; hem acıyı, hem insanlığı, hem de felaketin ciddiyetini ve boyutunu tek karede toplamış. O yüzden bu fotoğrafa oy verdim."

Koronavirüs pandemisi ile ilgilisinden dolayı foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim" adlı fotoğrafına da oy veren Çelik, hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının haklarının ve emeklerinin ödenemeyeceğini belirtti.

"Sağlık çalışanları en büyük övgü ve teşekkürü hak ediyor"

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını para ile ödemenin mümkün olmadığını kaydeden Çelik, "Bu fotoğrafta işitme engelli bir hastayla iletişim kuruyorlar. Yoğun bakım ünitesinde gece-gündüz demeden kendi evlatlarını, ailelerini geride bırakarak, belki de aylardır ayrı kalarak verilen bu mücadelenin baş aktörleridir sağlık çalışanları. En büyük teşekkürü ve övgüyü onlar hak ediyor. Yaşamın ölüm-kalım arasındaki incecik çizgiye bağlı olduğu fotoğraflanan bir kare bu. Çok çarpıcı ve etkileyici." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu"

Yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Çelik, " 'Coğrafya kaderdir'i anlatan karelerden biri. Muhammed bebeğin daha küçücük, minnacık yaşamında hayata kendi seçenekleriyle değil ama mecburen yenik başlamasının, yine de sımsıcacık gülüşüyle hayata tutunduğunu ifade eden bir kare. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti. ve burada daha güvende ve emin ellerdeyken çadırda babasıyla vakit geçirdiği anların fotoğraflandığı an çok çarpıcı." diye konuştu.

Spor kategorisinde "Evde antrenman"

Spor kategorisinde foto muhabiri Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafını oylayan Çelik, "Pandemi sürecinde evlere kapandığımız, kendimizle baş başa kaldığımız ama hayata tutunduğumuz bir kare bu. Bir yandan sağlıklı kalalım diye spor yapıyoruz. Ama bu fotoğraf çok güzel ev hayatını da yansıtmış." dedi.