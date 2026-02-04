İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein ile Mandelson'ı arasındaki bağlantıyı bildiklerini kabul etti - Son Dakika
İngiltere Başbakanı Starmer, Epstein ile Mandelson'ı arasındaki bağlantıyı bildiklerini kabul etti

04.02.2026 18:17
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Adalet Bakanlığının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde ismi geçen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ı bu göreve atadığı için pişman olduğunu söyledi. Öte yandan Starmer, Mandelson'un atanması öncesinde yapılan güvenlik soruşturmasında Epstein ile süregelen ilişkisinin tespit edildiğini de doğruladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'un büyükelçi olarak ABD'de görev yaptığı dönemde Epstein ile ilişkileri konusunda ekibine defalarca yalan söylediğini belirtti.

"O ZAMAN BUGÜN BİLDİKLERİMİ BİLSEYDİM, HÜKÜMETİN YAKININDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Başbakan Starmer, "Ekibime, büyükelçi olarak atanmasından önce ve görev süresi boyunca Epstein ile ilişkisi sorulduğunda defalarca yalan söyledi." ifadesini kullandı. Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getiren Starmer, "O zaman bugün bildiklerimi bilseydim, hükümetin yakınından bile geçmezdi." dedi.

"MANDELSON ÜLKEMİZE, PARLAMENTOMUZA VE PARTİME İHANET ETTİ"

İngiliz Başbakan, Mandelson'un 2008 küresel mali krizine verilen yanıt sürecinde hassas bilgileri sızdırdığının ortaya çıkmasının da "son derece öfke verici" olduğunu belirterek, "Mandelson ülkemize, parlamentomuza ve partime ihanet etti." diye konuştu.

Starmer, ekibine Mandelson'ın asalet unvanının geri alınması için yasa tasarısı hazırlamaları ve gelecekte bu unvana sahip fakat itibarını yitirmiş isimlerin görevden alınması için daha kapsamlı bir yasa tasarısı hazırlamaları talimatı verdiğini bildirdi. Başbakan, Mandelson'un Kraliyet Danışma Konseyi'nden (Privy Council) çıkarılması için de İngiltere Kralı 2. Charles'tan talepte bulunduğunu aktardı.

Mandelson

ATANMADAN ÖNCE YAPILAN SORUŞTURMADA EPSTEİN İLE İLİŞKİSİNİN TESPİT EDİLDİĞİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan Starmer, Mandelson'un atanması öncesinde yapılan güvenlik soruşturmasında Epstein ile süregelen ilişkisinin tespit edildiğini doğruladı. Starmer, Mandelson'a ilişkin tüm belgelerin yayımlanacağını, ancak ulusal güvenlik ve uluslararası ilişkileri etkileyebilecek unsurların kapsam dışında tutulacağını kaydetti.

EPSTEİN'DEN 75 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, Mandelson'un reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı. Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden istifa etmesinin ardından dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti. Londra Metropolitan Polisi de Epstein belgelerinde ismi geçen eski bakan, eski büyükelçi ve Lord Peter Mandelson hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

