Steinmeier: "Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak" - Son Dakika
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Steinmeier: "Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak"

25.02.2022 16:23
Steinmeier: "Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik askeri harekata son vermeye çağırarak, "Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik askeri harekata son vermeye çağırarak, "Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak. Batı ittifakı Putin'i bu savaştan vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından dünya liderlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın bahaneler üreterek Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını belirterek, "Bize çok yakın bir yerde ölüler ve yaralılar, yıkılan tesisler, yurdundan ayrılan, acı çeken, ölüm korkusu yaşayan ve devamlı tehdit altında olan insanlar var. Rusya'nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak. Batı ittifakı, Putin'i bu savaştan vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır. Rusya'nın bu saldırganlığı bir dönüm noktası olacaktır. Putin, kardeş dediği insanların kanını döküyor. Putin'in eylemlerinin Rus halkı için sonuçları acı olacak" dedi.

Steinmeier, Rus halkıyla herhangi bir düşmanlık istemediklerini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı demokrasilerin gücünü hafife almamalı. İnsanların ülkemizin sokaklarına, meydanlarına çıkması ve bunu dile getirmesi güzel. Ukrayna halkına sempatimizi ve dayanışmamızı gösterelim. Rusya Devlet Başkanı, Almanya ve Avrupa halkının bu vahşice saldırıyı basitçe kabul ettiğine bir an olsun inanmamalı. Barış isteyen Rusya halkına yalnız olmadıklarını gösterelim. Şimdi birbirimize ve ortaklarımıza bizim için neyin önemli olduğunu gösterelim. Barış istiyoruz. Avrupa halkları için özgürlük, adalet ve kendi kaderini tayin hakkı istiyoruz" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Koca/İHA)

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Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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