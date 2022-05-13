Steve Jobs'un isteyip de başaramadığı iPhone özelliği ortaya çıktı - Son Dakika
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Steve Jobs'un isteyip de başaramadığı iPhone özelliği ortaya çıktı

13.05.2022 16:26
Steve Jobs'un isteyip de başaramadığı iPhone özelliği ortaya çıktı

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2007'de tanıtılan ilk iPhone modelinde fiziksel SIM kart yuvası olmamasını istemiş.

2023 yılındaki iPhone modellerinde SIM kart girişi bulunmayacağı ve yalnızca eSIM destekleyeceği konuşulurken; yıllar önce Steve Jobs'un, ilk iPhone'u fiziksel SIM yuvası olmadan piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı.

Jobs'un bu isteğini, eski iPod Başkan Yardımcısı Tony Fadell gazeteci Joanna Stern ile yaptığı bir röportajda dile getirdi. Fadell'in açıklamasına göre Apple'ın kurucu ortağı, ilk iPhone'un geliştirilmesinde görev alan mühendislere ve tasarımcılara "bir deliği daha kabul edemeyiz" diyerek fiziksel SIM kart istemediğini söylemişti.

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İlk iPhone, GSM yerine CDMA ağını destekleyecekti

Steve Jobs, SIM kart girişi olmadan iPhone'un nasıl veri bağlantısı kuracağına ilişkin endişelere de, CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) teknolojisiyle çözüm bulmuştu. GSM'den farklı olarak, CDMA desteğine sahip akıllı telefonlar doğrudan operatörün ağına bağlı olduklarından ekstra bir SIM karta ihtiyaç duymazlar.

Steve Jobs'un isteyip de başaramadığı iPhone özelliği ortaya çıktı

Tony Fadell ise buna şiddetle karşı çıkıyordu çünkü o dönemde CDMA teknolojisi GSM kadar benimsenmiş değildi. Eğer Steve Jobs, Apple mühendislerini ikna edebilseydi ilk iPhone, fiziksel bir SIM kart yuvası olmadan piyasaya çıkacaktı. Bu dileği yıllar sonra, 2023'te tanıtılması beklenen iPhone 15 serisiyle birlikte gerçekleşebilir.

Fadell'e göre Steve Jobs'un yanlışları

Tony Fadell, bir başka röportajında Steve Jobs'un yanlışlarından bahsetti. Hatırlanacağı üzere ilk iPod piyasaya çıktığında Windows işletim sistemiyle uyumlu değildi. Fadell'e göre Jobs özellikle böyle olmasını istemişti çünkü iPod, PC'lerde çalışmazsa insanların Mac'e yöneleceğini ve böylelikle satışların artacağını öngörüyordu.

Steve Jobs'un isteyip de başaramadığı iPhone özelliği ortaya çıktı

Ancak işler beklendiği gibi gitmeyince, Tony Fadell ve iPod mühendisleri Steve Jobs'u cihazın Windows ile uyumlu olması gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştılar. Başarılı da oldular. Ayrıca Fadell'e göre ilk iPhone'da üçüncü taraf uygulamaların çalışmaması hatta App Store bile olmaması da Jobs'un yanlışlarından biriydi.

iPod Touch üretimi sona erdi

Son olarak üç yıl önce yenilenen iPod Touch'ın sonu geldi. Apple yayınladığı resmi açıklamayla üretimi sonlandırdığını duyurdu. Şu anda Apple Türkiye'nin çevrimiçi mağazasında "Stoklar tükenene kadar geçerlidir." yazıyor. Bu da cihazın kısa süreliğine de olsa satın alınabileceği anlamına geliyor.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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