- Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsü test etmeye başladı - Son Dakika

- Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsü test etmeye başladı

- Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsü test etmeye başladı İsveç, başkenti Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsün testlerine başladı.

- Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsü test etmeye başladı

STOCKHOLM - İsveç, başkenti Stockholm'de elektrikli "5G" otonom minibüsün testlerine başladı.

Dünya genelinde ilerleyen otomotiv teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. İsveç, başkenti Stockholm'de bulunan Djurgarden adasında kurduğu bin 500 metrelik parkurda elektrikli "5G" otonom minibüsün testlerine başladı. İsveçli yetkililer, sürücüye ihtiyaç duymayan minibüsün test sürecinin 2 hafta süreceğini ve isteyen herkesin test süresi boyunca minibüsü deneme hakkına sahip olduğu ifade etti. Ancak test süresince, korona virüs pandemisi sebebiyle aracı denemek isteyen gönüllülerden tek seferde araca yalnız 1 kişinin binmesine izin veriliyor ve araç düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Test halindeki aracın seferleri görevlendirilen 2 görevli tarafından sürekli olarak takip diliyor ve görevliler tehlike anında aracın kontrolüne el koyabiliyor.

- Stockholm'de elektrikli 5G otonom minibüsü test etmeye başladı
- Stockholm'de elektrikli 5G otonom minibüsü test etmeye başladı
- Stockholm'de elektrikli 5G otonom minibüsü test etmeye başladı
- Stockholm'de elektrikli 5G otonom minibüsü test etmeye başladı

Stockholm, İsveç, 5G, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Stockholm'de elektrikli '5G' otonom minibüsü test etmeye başladı - Son Dakika

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