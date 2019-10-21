STSO Gürün'de istişare toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi ve meclis üyeleri, Gürün ilçesinde üyelerle bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Eken, 17 aylık görev süresinde yaptıkları çalışmalar hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu.

Yaptıkları arasında en önemli çalışmanın teşvikler olduğunu belirten Eken, "Çevremizdeki iller 5 ve 6'ncı bölge teşvik imkanlarından faydalanırken, Sivas ise 4'üncü bölgede kalmıştır. Sivas, 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanamayacaksa 2. OSB ölü doğacak yatırımdır dedik. Yönetimde ki arkadaşlar ve meclisimiz ile görüşerek 6'ncı bölge teşvikleri almak için seferberlik başlattık. Bu seferberliğe siyasilerimiz, bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve belediye başkanımız destek verdi." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın tekstil teşviklerini almasıyla birkaç yeni fabrika kurulma sürecini başlattığını vurgulayan Eken, "İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizde iş adamlarımızla görüşmeler düzenleyerek, teşvikleri anlatarak yatırım yapmaya davet etmeye başladık. Tekstil yatırımlarıyla ilimizde istihdamı artıracağız." açıklamasında bulundu.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde görev yapan Eken ve yönetimine teşekkür etti.