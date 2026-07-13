Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Sosyal medyada hızla yayılan, siyah mayolu sarışın bir kadının dalış yaptığı görüntüler üzerine sessizliğini bozan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi. Gerçeği yansıtmayan paylaşımlara tepki gösteren Allen, "Söz konusu videonun nerede çekildiğini dahi bilmiyorum. Ancak net olarak söyleyebilirim ki o görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim." ifadelerini kullanarak kamuoyunu bilgilendirdi.

SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLIYOR

Adının asılsız içeriklerle ve başkasına ait görüntülerle ilişkilendirilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Yasemin Kay Allen, avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı. Ünlü oyuncu, başkasına ait videoyu kendi adıyla paylaşmayı sürdüren internet siteleri ile sosyal medyada kendisi hakkında asılsız ve rahatsız edici yorumlarda bulunan kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.