Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam - Son Dakika
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Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam

03.04.2022 13:37
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, TOKİ tarafından 3 ayrı bölgede 13 etap halinde yürütülen üst yapı çalışmalarından 3'ü tamamlandı, kalan 10 etapta da çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın, gövde inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı, aynı zamanda 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Dünyada da 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan baraj, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkezi ile köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

YÖRESEL MİMARİDE İKİŞER KATLI EVLER İNŞA EDİLDİİlçenin yeni yerleşim yerine taşınması çalışmaları kapsamında Yansıtıcılar mevkiinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, TOKİ tarafından 3 ayrı bölgede 13 etap halinde yürütülen üst yapı çalışmalarından 3'ü tamamlandı, kalan 10 etapta ise çalışmalar da sona gelindi. Kamu binalarının da yapımının tamamlandığı projede dağların eteklerine kurulan 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler inşa edildi. İlçede yaklaşık 10 bin kişi bu yaz 5 ayda yeni yerleşim yerine taşınacak.MEZARLAR DA TAŞINDIYeni yerleşim alanında kayıtlı mezarlar ve meyve ağaçlarının nakledilmesinin ardından verimli nebati tarım toprakları da taşındı. Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde iş makineleriyle başlatılan çalışmayla, mevcut ilçeden alınan tarım toprağı, yeni alana döküldü. Depolanan toprak, yeni yerleşim yerindeki yeşil sahalar ve özellikle tarım alanı olarak tahsis edilen alanlarda, sera yapımı gibi tarımsal desteklemelerde kullanılacak. 'TAMAMEN BİTSİN TAŞINALIM'Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Ali Özalp, ilçelerinin artık son aşamasına gelmek üzere olduğunu belirterek, "İnşallah devletimizin de bu konuda bizleri en az mağduriyetle taşıyacağına inancım tamdır. Bu konuda esnafımızın burada ufak sorunları var. İnşallah yeni ilçe merkezimizde en az bir zararla yukarıya çıkarız, diye düşünüyorum" dedi.Ali Özgürer ise "Şu anda orası tamamen bitmediğini biliyorum. Bu nedenle taşınmayı şu anda düşünmüyoruz. 'Taşınacaksınız' diyorlar ama tamamen burası bitsin, teslim etsinler ondan sonra taşınalım" ifadelerini kullandı.

Fırkat Basınç da "Bizim şu anda korkularımız var. Kaç yıldır buradayız, 12 yıldır esnafız, komşularımızla bir aile gibi olduk ve herkes tarafından artık tanınıyoruz. Adresimiz belli. Açıkçası oraya taşınacağız ama mağdur olacağız. Müşterilerimiz bizi bulabilecek mi, çalışabilecek miyiz gibi tereddüt içerisindeyiz" diye konuştu.


Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam
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Hisarcık, Yusufeli, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam - Son Dakika
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