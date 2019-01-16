Son Dakika Haberleri: Su Altında Kalan Evini İneğinden Dolayı Terk Etmek İstemedi

Su Altında Kalan Evini İneğinden Dolayı Terk Etmek İstemedi

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su altında kalan iki aile AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Su Altında Kalan Evini İneğinden Dolayı Terk Etmek İstemedi, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su altında kalan iki aile AFAD ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Evinden ayrılmamakta ısrar eden kişi ise AFAD İl Müdürü tarafından ikna edildi.

Kadirli'nin Hardallık köyünde yaşayan Naz ve Akyüz ailelerinin evleri, şiddetli yağış sonucu su altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, ailelere ulaşamayınca Adana AFAD İl Müdürlüğünden bot istendi. Adana'dan gelen ekip, botla ailelerin kaldığı eve giderek ilk olarak Medet ve Tülay Akyüz çiftini kurtardı.

Tekrar eve giden ekipler, Durdu Naz'ı bota alırken, İmdat Naz ahırda bulunan ineğini bırakamayacağını, bu nedenle evden çıkmak istemediğini belirtti.

Ailesinin çabaları sonuçsuz kalınca İmdat Naz'ı ikna etmek için telefonla AFAD İl Müdürü Serhat Bulut aradı.

Bunun üzerine Naz da botla evden alındı.

Bu arada Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu.

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan'dan bilgi alan Coşkun, gerekenin bir an önce yapılması talimatını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Osmaniye, AFAD, Kadirli, 3. Sayfa
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