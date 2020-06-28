Su baskınlarında zarar gören fabrikayı ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarında zarar gören fabrikaları ziyaret etti.

Ilık ve beraberindeki meclis başkanı Hakkı Özsan ile yönetim kurulu üyesi Nihat Bıyıklı Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Zararlar hakkında fabrika yetkililerinden bilgi alan Ilık, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ilık, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta kentte belirli aralıklarla yoğun sağanakların yaşandığını anımsattı.

Sağanak nedeniyle birçok fabrikada zararlar oluştuğunu ifade eden Ilık, zararların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Ilık, "Su baskınlarından zarar gören firma sahiplerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Üzerimize düşen her türlü girişimde bulunacağız. Allah daha büyük felaketlerden korusun." diye konuştu.