Düzce'de dehşet veren kaza! Su birikintisine dalan araç tırın altına girdi - Son Dakika
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Düzce'de dehşet veren kaza! Su birikintisine dalan araç tırın altına girdi

18.03.2023 13:44

TEM otoyolu Düzce kesiminde mola vermek için dinlenme tesisine girmek isteyen araç, su birikintisine dalınca kontrolden çıktı, park halindeki tırın altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesisi girişinde yaşanan kazada; Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin B. idaresindeki otomobil tesis girişinde yağmur nedeniyle biriken suya dalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran tırın altına girdi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada otomobil sürücüsü Metin B. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma B.ve Seda B. yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi
Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi
Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi
Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi
Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi
Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de dehşet veren kaza! Su birikintisine dalan araç tırın altına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de dehşet veren kaza! Su birikintisine dalan araç tırın altına girdi - Son Dakika
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