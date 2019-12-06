Su birikintisine devrilen otomobildeki 6 kişilik aile donma tehlikesi geçirdi

Erzurum'da, bulundukları otomobil yol kenarındaki 1,5 metrelik su birikintisine devrildiği için ıslanarak donma tehlikesi geçiren 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Ceylan, otomobiliyle çocukları Enes (13), Huzeyfe (12) ve Gülsima'nın (6) diş tedavisi için beraberindeki eşi Sibel Ceylan ve kayınvalidesi Zöhre Bektaş ile il merkezine doğru yola çıktı.

Ceylan idaresindeki otomobil, Oltu-Erzurum kara yolunun Yakutiye ilçesindeki Güzeloava Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp şarampoldeki 1,5 metrelik su birikintisine düştü.

Kaza sonrası aracın içi su almaya başlarken olayı yara almadan atlatan aile fertleri ıslanıp donma tehlikesi geçirdi.

Bu kişilerden Ahmet Ceylan, Sibel Ceylan ve Zöhre Bektaş, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Araçtaki 3 çocuk ise babaları Ahmet Ceylan'ın yoğun uğraşları sonrası araçtan çıkartılabildi.

6 kişilik kazazede aile, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tamamen karlı kaplı olan kentte soğuk hava ve soğuk suya maruz kaldıkları için donma tehlikesi geçiren aile üyeleri, tedavi edilip müşahede altına alındı.

Hastanenin Acil Tıp Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazası sonucu gelen hastaların soğuk suya maruziyetleri dolayısıyla vücut ısılarının normal seviyelerin altına düştüğünü söyledi.

Hastaların genel durumlarının iyi olduğunu aktaran Koçak, "Hastalara ısıtma yöntemleri uyguladık, dışarıdan ısıtıcılarla ısınmalarını sağladık. Mesane ve midelerini serum fizyolojik dediğimiz sıvılarla yıkadık. Ayrıca ısıtılmış serum tedavileri uyguladık ve hastaların normal vücut ısılarına gelmesini sağladık." dedi.

Koçak, kazazedelerin uzun süreli suda kalması durumunda hayati tehlike yaşayabileceğine dikkati çekerek, acil serviste yapılan müdahaleler ile hastaların hayati tehlikeyi atlattığını ifade etti.

Kazanın etkisinden kurtulamıyor

Sibel Ceylan da yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ifade ederek, "Çocukların Erzurum'da diş randevuları vardı. Eşim araç kullanırken karşıdan ters yönden gelen araca vurmamak için fren yaptı. Sonra yolun yanındaki su dolu çukura uçtuk, arabanın camları kırıldı, araba su dolmaya başlayınca eşim çocukları çıkardı, sonra annemle ben çıktım." diye konuştu.

Ceylan, doktorlarla çalışanlara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Hastaların yakını Nuray Köse ise çocukları babalarının kurtardığını belirterek, "Arabanın yol kenarında devrildiği yer yaklaşık 1,5 metre derinliğinde. Çocuklar arabanın içinde kalsaydı boğulma tehlikesi olurdu. Burada doktor ve hemşireler çok iyi, çocuklara kendi kıyafetlerini vermişler. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

Çocuklardan Gülsima da babasının kendisini kucaklayıp kurtardığını anlattı.