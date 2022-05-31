SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD - Son Dakika
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SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD

31.05.2022 20:47

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemesi sonucunda yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli...

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan siyah ve yanıcı maddenin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan incelemesi sonucunda yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. dedi.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız dedi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber - Kamera Emre SAÇLI SALİHLİ (Manisa), (DHA)

SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD
SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD
SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD
SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD

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SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLDİ - YENİDEN SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLDİ - YENİDEN Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı Manisa'da zeytin bahçesinin kuyusundan petrole benzer siyah sıvı aktı! TPAO inceleme başlattı
Kaynak: DHA

Petrol, Manisa, TPAO, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD - Son Dakika


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SON DAKİKA: SU KUYUSUNDAN AKANA YANICI, SİYAH MADDEDE PETROL TESPİT EDİLD - Son Dakika
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