SUBÜ İzmir'deki depreme ilişkin raporunu yayımladı Açıklaması - Son Dakika

SUBÜ İzmir'deki depreme ilişkin raporunu yayımladı Açıklaması

11.11.2020 18:43
SUBÜ İzmir'deki depreme ilişkin raporunu yayımladı Açıklaması, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladığı rapor, yıkılan ve ağır hasar gören binalarda yönetmeliklere uygun olmayan beton kullanıldığını ortaya çıkardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladığı rapor, yıkılan ve ağır hasar gören binalarda yönetmeliklere uygun olmayan beton kullanıldığını ortaya çıkardı.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Osman Kırtel tarafından paylaşılan raporda, tespitler ve alınması gereken önlemlere ilişkin öneriler paylaşıldı.

- "Güçlendirme yeterli olmayabilir"

Yıkılan ve ağır hasar alan yapıların çoğunun Bayraklı ilçesinde olduğunu aktaran Çağlar, "Bu yapıların tasarımında kullanılması gereken en büyük yer ivmesi ise 0.400g civarındayken, bölgede ölçülen yer ivmesi 0,108g olarak belirlendi. Bu, bize bölgedeki yıkım ve hasarların yapı kalitesiyle ilgili olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Binaların 2000 yılı öncesinde inşa edildiğini ve düz donatı ile çok düşük kalitede beton kullanıldığının gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Çağlar, beton dayanımı 10 megapaskal ve altında olan binalarda güçlendirme uygulaması yerine yıkımın gerektiğine dikkati çekti.

Çağlar, deprem sonrası hasarların onarılmaması ve yapının güçlendirilmemesi durumunda yapının olası bir depremi çok daha kötü şartlarda karşılayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de depremlerde meydana gelen can kayıplarının hemen hemen tamamı yapıların hasar görüp yıkılmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle deprem zararlarını azaltmada en önemli adım, mevcut yapıları depreme karşı güvenli hale getirmek ve yeni yapılacak binaları depreme dayanıklı olarak inşa etmektir."

- "Bina sahibi binasını tanımalı"

Depreme hazırlık noktasında yetkililerin görev ve sorumluluklarının yanı sıra bina sahiplerinin de sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Naci Çağlar, "Vatandaşlarımız, öncelikle içinde yaşadıkları binanın projelerini temin ederek işe koyulabilirler. Ayrıca başta hazır beton kullanılıp kullanılmadığı olmak üzere yapılarının inşa sürecini bilmeleri ve kullanım süresi boyunca yapıya bir müdahale yapılıp yapılmadığı konusunda da ilgili araştırmaları yapmaları faydalı olacaktır."

- "Yönetmeliğe uygun yapılar ayakta kalıyor"

DAMER Müdürü Kırtel de nervürlü donatı ve hazır beton kullanımının yanı sıra zemin etüdü yapılması ve yapı denetim uygulamasının 1999 Marmara Depremi'nden sonra zorunlu hale getirildiğini anımsattı.

Türkiye'de yaşanan birçok deprem sonrası yapılan incelemelerde, yıkılan ve ağır hasar alan yapılarda karşılaşılan yetersizliklerin hemen hemen tamamıyla İzmir'de de karşılaştıklarına dikkati çeken Kırtel, "Daha önceki depremlerde olduğu gibi bu depremde de taşıyıcı elemanlarda yetersiz donatı detaylandırılması, seyrek etriye kullanımı ve kritik bölgelerde etriye sıklaştırması yapılmaması, kötü kalitede beton kullanımı ve işçilik hataları gibi sorunlar olduğunu belirledik. Deprem bölgesinde incelenen yıkılan ve ağır hasar gören binaların hemen hemen tamamında standart ve yönetmeliklere uygun olmayan beton kullanıldığını gözlemledik. Betonun üretiminde herhangi bir standart gözetilmediğini ve düşük dozajlı olarak üretildiğini tespit ettik. Zemin katlardaki yumuşak/zayıf kat oluşumu ile taşıyıcı elemanlarda yapılan kontrolsüz tahribat ve tadilatlar kısmi göçmelerin ve binaların yıkılmasının sebeplerinden." değerlendirmesinde bulundu.

Seferihisar, Sakarya, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SUBÜ İzmir'deki depreme ilişkin raporunu yayımladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi'yi geçti Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı DSÖ, Bakan Koca'nın önerisi kabul etti! 2021 yılı "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi Karısının iç çamaşırlarını giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Koronavirüsün genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen açığa çıkarıldı Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim
Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor Fenerbahçe, Visca karşılığında Başakşehir'e Deniz Türüç'ü vermeyi düşünüyor         
18:39
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
17:39
Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı Ankara Güvenpark'taki terör örgütü PKK'nın kanlı saldırısının ikinci davasında 3 sanığa ceza yağdı         
17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısı yüzde 92 oranında başarı gösterdi         
16:37
Son Dakika! AK Parti'den Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma         
16:13
Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı         
16:02
Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi Dağlık Karabağ'a gelen Rus barış güçleri ilk kez görüntülendi         
15:45
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası İzmir'deki depremde yıkılan binanın müteahhidi, Elazığ depremi sonrası "Mezarda oturuyoruz" yazmış         
14:06
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 18:46:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SUBÜ İzmir'deki depreme ilişkin raporunu yayımladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei