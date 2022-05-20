SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika
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SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ

20.05.2022 12:26

ADANA'da çeşitli suçlara karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ADANA'da çeşitli suçlara karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Örgüt üyelerinin 3 yıl önce intikam almak için baskına gittikleri barda açtıkları ateşte kurşunların eğlence mekanının müşterilerinden Ömer İmre'ye (36) isabet ettiği ve ölümüne neden oldukları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütünü, 6 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Liderliğini A.D.?nin yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 36 şüpheliden 31'i yakalandı.

BAR VE MEYHANELERDE KUMAR OYNATIYORLARMIŞ

Yapılan çalışmada örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde meyhane ve bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameraları ile korunduğu belirlenen bu işletmelere 'referans' yoluyla girilebildiği saptandı. Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.

İNTİKAM İÇİN GİTTİKLERİ BARDA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER

Örgütün, 29 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bar çıkışında Ömer İmre'nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan'ın ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darbedildikleri öğrenildi. Bunun üzerine örgüt lideri A.D.?nin intikam almak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada açtıkları ateş sonucu kurşunların müşteri olan İmren'e isabet ettiği ve ölümüne neden oldukları belirtildi. Olayın ardından A.D.?nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.

KUMAR BORÇLULARINI AĞLARINA DÜŞÜRMÜŞLER

Öte yandan A.D.?nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü öne sürüldü. A.D.?nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi. Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadının ise yasa dışı taleplerle gelenleri örgüte yönlendirdiği, bunun karşılığında da komisyon aldığı ifade edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.?nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)

SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ
SUÇ ÖRGÜTÜ, İNTİKAM BASKININDA OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN ÖMER'İ ÖLDÜRMÜŞ

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Kaynak: DHA

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