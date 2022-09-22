Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMRE OLUR'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olur'un emniyette verdiği ifadesinde "Tweet'lerimi cahillik neticesinde attığımı kabul ediyorum. Bu tweet atma eylemlerinin suç niteliği olabileceğini değerlendirmediğim için bu şekilde cahilliğimden tweet atmış oldum" dediği ortaya çıktı.

AVUKATI, PEKER İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Suç örgütü lideri Sedat Peker de, Olur'un emniyette verdiği "Tweetlerini cahilliğimden attım" ifadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avukat Ersan Barkın, müvekkili Sedat Peker'le telefonda yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla anlattı.

'CAHİLLİK YAPTIM' DEMESİNİ PEKER KENDİSİ İSTEMİŞ

Barkın, "Sayın Sedat Peker ile biraz önce telefonla görüştüm. Gün içerisinde tutuklanan Sayın Emre Olur ile ilgili kendisini seven veya sevmeyen bazı çevrelerin yaptıkları yorumlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Emre Olur, Abu Dhabi'den uçağa binmeden önce kendisi ile telefonla görüşmüş. Emre Olur'a 'Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden, sosyal medya hesabımın Sedat Peker tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim, cahillik yaptım' demesini Emre Olur'dan kendisinin istediğini söyledi. Bütün dostlarına olduğu gibi Emre Olur'a da koruma içgüdüsü ile yaklaştığını, bu yönde ifade vermesini istediğini ifade etti. Ancak sosyal medyada ve bazı basın organlarında yapılan yorumları görünce açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini söyledi.

"MEVZUNUN NEDENİ CEHALET DEĞİL DE KORUMA İÇGÜDÜSÜ"

Sayın Peker'e neden böyle bir istekte bulundunuz diye sordum. 'Bedel ödenecekse en önde olmak isterim, alkış alınacaksa tüm dostlarım ortak olmalı. Bu felsefem nedeniyle yanlış yorumlamaya neden olacak bir durum ortaya çıktı' dedi. İfadesindeki bir kelimenin bu şekilde yorumlanması Emre Olur için de adil değil. Mevzunun nedeni cehalet değil de koruma içgüdüsü. Bu arada Emre Olur'u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti."