Suç ve Ceza Filmleri Festivali

Sinema alanında "adalet" temasının ele alındığı festivalin tanıtım toplantısında konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Bu yıl dokuzuncusunu yaptığımız Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, hem film programıyla hem de akademik yönüyle oldukça ilginç filmler gösterecek. Bu sene oldukça zor bir akademik konuyu da ele almış olacak. Dijital dünya ve dijital çağ her geçen gün bizi cevabı oldukça zor sorularla karşı karşıya bırakıyor." dedi.



Açılış 21 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda



Festivalin program koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise adaletin sanat için sanatın da adalet için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu inançla bu festivali oluşturduk. Dolayısıyla adaleti merkezde tutarak film üreten yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Semerci, festival süresince filmlerin Nişantaşı sinemaları ve Beyoğlu Atlas Sinemasında izleyicilerle buluşacağını söyledi. Semerci, şunları aktardı: "Festivalin açılışı 8 Kasım akşamı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda gerçekleşecek. Açılış törenimizde her yıl olduğu gibi onur ödüllerimiz var. Bu sene sinema onur ödülümüzü yönetmen Yeşim Ustaoğlu'na vereceğiz. Akademik onur ödülümüz ise Prof. Dr. Stephen Thaman'a takdim edilecek. Sinemaya Katkı Ödülümüz de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema Bölümünü kuran Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'na verilecek."



Jüri başkanı Zuhal Olcay



Festival kapsamında düzenlenen "9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması"nın bu yılki jüri başkanı ise usta oyuncu Zühal Olcay oldu. Jüride ayrıca Saraybosna Film Festivali'nin kreatif direktörlüğünü de yapan İzeta Gredavic, Afganistan'dan yönetmen Sahraa Karimi, yönetmen Onur Saylak, Romanya'dan film yapımcısı Ioana Uricaru yer alıyor.



Bu yıl proje yarışması olarak yapılacak ve 68 kısa film senaryosunun değerlendiriliceği Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması'nın jürisinde ise senaryo danışmanı Simona Nobile, yazar Tarık Tufan ve yapımcı Maxine Williamson bulunuyor.



Festival kapsamında 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Batmadan", "Bir Oğul", "Gerilla", "Hapishane Müdürü", "Keskin Bir Bıçak", "Küçük Şeyler", "Papicha", "Verida'nın Düğünü" filmleri gösterilecek.



Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması kapsamında ise Kartal Ermiş "Bir MAsalın Gerçek Hikayesi", Ferhat Gökçek Kutluer "Dokuz Taş", Enes Yılmaz "Fındık", Aslı Şahin "Hala benden Büyük müsün", Kader Yılmaz "Her Yer Gökkuşağı", Melih Bilici "İlham", Murat Eroğlu "Kabus", Merve Gezen "Prepetia", Murat Şeker "Sifon" ve Vahap Dabakoğlu "Teşhiş" isimli kısa film senaryolarıyla finale kaldılar.



Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festival bünyesinde "Dijitalleşme ve Sinemanın Gelecek 10 Yılı" ve "80'lerde Kadın Yönetmen Olmak" başlıklı iki panel düzenlenecek.



Bu yıl "Dijital adalet" olarak belirlenen festivalin akademik programında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimler tartışmalara katılacak. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olarak yapılacak.