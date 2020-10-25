Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum - Son Dakika

Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum

25.10.2020 07:34
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İşitme ve yürüme engelli Muhammed'in en büyük hayali bir gün ameliyat olup yürüyebilmektir.

İşitme ve yürüme engelli Muhammed'in en büyük hayali bir gün ameliyat olup yürüyebilmektir. 14 yaşına geldiğinde doktorunun ameliyatın daha büyük problemlere yol açabileceğini söyleyip ona yüzmeyi önermesiyle hayatı değişir... Anneannesi ve antrenörünün yardımlarıyla tekerlekli sandalyeyle havuza antrenmana giden Muhammed Ali, kısa zamanda suya alışır. Artık yeni hayali yüzme şampiyonu olmaktır. Olur da... 13 altın, 7 gümüş, 4 bronz madalyayı sığdırır kısa bir süreye...

Nursen Çetin Köreken ve Ümit Köreken'in 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel kategorisinde gösterilen filmi 'Muhammed Ali', Konya'da engellerini aşan bu gencin gerçek hayat hikayesi. Muhammed Ali Çimen, anneannesi Ümmü Akman ve yüzme antrenörü Cenk Utkuoğlu ile filmlere konu olan hayat hikayelerini konuştuk.

'Muhammed Ali' 15-21 Kasım'da Norveç Oslo'daki Abloom Film Festivali'nde, 26-30 Aralık'ta da İtalya Salerno'daki 50. Giffoni Film Festivali Uluslararası Belgesel Yarışması'nda gösterilecek.

MİLLİ FORMA GİYECEĞİM

Suyun içinde kendini nasıl hissediyorsun?

Muhammed Ali Çimen: Dışarıda hareketlerim kısıtlı ama suda kısıtlama yok, o nedenle uçuyor gibi özgür hissediyorum.

Yüzmek sana ne kazandırdı, hayatında neleri değiştirdi?

Muhammed Ali Çimen: Özgüvenim arttı. Yeni insanlar tanıyıp yeni yerler gördüm.

Yüzücü olmakla ilgili hayalin nedir?

Muhammed Ali Çimen: Başta sadece öğrenmek ve keyif almak istemiştim ama zamanla madalya almaya başladım. Artık bir hedefim var; Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı'na girip ülkemi temsil etmek. En büyük hayalim bu!

Muhammed Ali, terapi için başladığı yüzmede iki yılda 24 madalya kazandı.

Yüzücü olmanın yanı sıra artık bir de film yıldızısın. Nasıl hissediyorsun?

Muhammed Ali Çimen: Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Yüzmenin yanı sıra filmde oynamak inanılmaz bir duygu.

Yüzmek mi rol yapmak mı daha zor?

Muhammed Ali Çimen: Olduğunuz gibi davrandıktan sonra kameraya alışma süreci daha kolay oluyor. İkisi de kendi başına zor işler. Belgeselde oynarken çok zorlandığımı söyleyemem. Güzel bir deneyimdi.

Bundan iki yıl önce altın madalyalı başarılı bir yüzücü olacağını hayal eder miydin?

Muhammed Ali Çimen: Kesinlikle hayır! Yarışmalara katılmayı denemeden önce hiç hayal etmezdim ama deneyip başardıkça daha fazlasını da yapacağıma emin oldum. Daha iyi derecelerim olması için çalışmaya devam edeceğim.

Filmde birçok kez sizi Muhammed Ali'yi kucağınızda antrenmanlara taşırken gördük. Zor muydu?

Ümmü Akman: Tabii ki zorlandım ama zorluk dediğin Muhammed'e olan sevgimle ortadan kalkıyor...

Onun bir gün altın madalyalı bir sporcu olacağını tahmin eder miydiniz?

Ümmü Akman: Yüzmeye sadece fiziksel faydası için başladı. Açıkçası başarılı olacağını düşünmemiştim. Ama ilk günden beri hep umut ediyordum.

Onu yarışmalarda izlerken nasıl hissediyorsunuz?

Ümmü Akman: İnanılmaz heyecanlanıyorum ve yarış bitinceye kadar yerimde duramıyorum. Dua edip tezahürat yapıyorum. Nereye giderse ben de onunla gideceğim. Avrupa şampiyonalarında bile onu yalnız bırakmayacağım.

KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YAŞASIN

Muhammed Ali ile ilgili en büyük dileğiniz nedir?

Ümmü Akman: Yaptığı işte en iyisi olsun ve hayatını kimseye muhtaç olmadan yaşasın.

Diğer engelli ailelere ne tavsiye edersiniz?

Ümmü Akman: Biz yüzme, okul, sosyal yaşamda birçok zorlukla karşılaştık ama mücadele ettik. Bu da diğer engelli ailelere örnek olduğu gibi normal insanlara da örnek olsun. Hangi engel gurubunda olursa olsun onlara ilgilenecekleri bir alan bulsunlar. Yönlendirsinler, bu sayede neler yapabileceklerine inanamayacaklar. Destek olmaktan vazgeçmesinler...

KENDİ DÜNYASINDA YAŞARKEN POZİTİF BİRİ OLDU

Cenk Utkuoğlu (Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü)

Muhammed'den önce engelli bir sporcuyla çalışmış mıydınız?

Daha önce hiçbir engelli sporcu ya da bireyle çalışmamıştım. Muhammed bir ilk oldu. Engellilerle çalışma yöntemleri hakkında bilgim yoktu. Muhammed'i özel kılan hem bedensel hem de işitme engelli olmasıydı. Bu nedenle ilk evrede iletişim kurmada problem yaşadım ama kısa sürede işaret diliyle ilgili bilgim oluştu ve pratik yaptıkça bu sorunu aştık. Bedensel engeli ayaklarında olduğu için öğrenme evresinde suda kalmaya çalışma ve teknik denge sorunları yaşadık. Kolları çok güçlü ve algısı hızlı olduğu için kısa sürede bu durumun da üstesinden geldik.

Muhammed için yüzmeyi öğrenmek kolay oldu mu?

Engel gruplarının bir kısmında gördüm ki bazı duyular ve organ eksiliği varsa diğer duyular daha çok gelişiyor. Muhammed'de de durum bu şekilde gelişti. Eğer iletişim ve bağ kurarsanız öğretmek istediğiniz herhangi bir şeyi bir tekrarda dahi hızlıca kavrıyor ve pratiğe geçiriyor.

Muhammed'in antrenörü olarak yüzmeye başladıktan sonra onda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?

İlk tanıştığımız evrede içine kapalı, içindeki dünyada yaşayan bir yapısı vardı. Yüzmeyle beraber antrenman ve özellikle yarışmalar sırasında daha pozitif oldu. Artık özgüveni yüksek, daha sosyal ve girişken olduğunu söyleyebilirim.

Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Suda uçuyor gibi özgür hissediyorum - Son Dakika Magazin

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