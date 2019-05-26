Son Dakika Haberleri: Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Mısır'a ziyaret

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Mısır'a ziyaret

6 saat önce

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Mısır'a ziyaret, System.String[]
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile de görüştüğü kaydedildi.
Görüşmede Sisi ve Burhan'ın Sudan halkının tercihlerine öncelik verilmesi konusunda anlaştığı, Sisi'nin, ülkesinin Sudan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.
Burhan göreve geldiği geçen 13 Nisan'dan bu yana ilk kez Mısır'ı ziyaret etti.
Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:26 Kaynak: AA
Abdulfettah El Sisi, Sudan, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı Arabasını Dolandırıcılara Kaptıran Vatandaş Kendisini Savcılığa Şikayet Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan'dan Mısır'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]