Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi - Son Dakika

Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi

20.10.2020 17:23
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi, System.String[]

Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'da geçen yıl selde evlerini kaybedenlere yönelik inşa ettiği kalıcı konutlar teslim edildi.

Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'da geçen yıl selde evlerini kaybedenlere yönelik inşa ettiği kalıcı konutlar teslim edildi. Başkent Hartum'un Ceyli bölgesinin Ebu Salah köyünde yerel mimariye uygun inşa edilen 100 konut ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için Türk Kızılay ile AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa organize ettiği 'Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım' kampanyasıyla geçen yılki selden en çok etkilenen bölgeler için kalıcı evler inşa edildi. Sudan'ın başkenti Hartum'daki Ebu Salah köyünde yerel mimariye uygun inşa edilen 100 konutu ihtiyaç sahiplerine teslim eden Türk Kızılayı, Sudanlı ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak gıda yardımında da bulunuyor. Konutların teslimi Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın yanı sıra Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya'nın katıldığı törenle yapıldı.

"EBU SALİH'TE 100 EV İNŞA EDİP TESLİM ETTİK"

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "2019 yılında Sudan'da yaşanan sel sonrası evler yıkılmıştı. Bağışçılarımızın destekleriyle Ceyli bölgesindeki Ebu Salih köyünde 100 ev inşa edip teslim ettik. Ailelere de güle güle oturun ziyaretinde bulunduk. Bağışçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Sudan büyükelçimizin de yönlendirmeleriyle Sudan Kızılayı ile koordinasyon içinde hem muhtaçlara insani yardım hem de kalkınma ve mesleki eğitim çalışmalarımız olacak. TİKA'nın çok fazla insana eğitim verme kapasitesine sahip güzel bir merkezi var. Bu kapasiteyi de imkanlarımız çerçevesinde kullanacağız" diye konuştu.

"ALLAH, DOST ÜLKE TÜRKİYE VE HALKININ BEREKETİNİ ARTTIRSIN"

Türkiye'nin yardımları için teşekkürlerini ifade eden selzedelerden Rimaz Halil ibrahim, "2019'da sel felaketinde evlerimizin tamamı zarar gördü. Çok şükür can kaybımız olmadı. Türk STK'lar da selin ardından doğrudan yanımıza geldiler. Türk kardeşlerimizin tamamına hususi teşekkür ediyorum. Hiçbir desteklerini esirgemediler" dedi. Ahmed Tayyib Muhammed ise, "Allah, dost ülke Türkiye ve halkının bereketini arttırsın. Çadırdan kurtarıp ev sahibi yaptı, hiçbir şeyi esirgemedi. Bu desteğinizi hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Sudan'da geçen yıl ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi
Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi

Türk Kızılayı, 112 Acil, Sudan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı? Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı         
16:18
TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir         
16:05
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudanlı selzedelere evleri teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei