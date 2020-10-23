Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi - Son Dakika

Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi

23.10.2020 12:02

Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen 'Kan Ver Afyon' kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği ve Türkiye Afyonkarahisarlılar Platformu tarafından düzenlenen 'Kan Ver Afyon' kampanyasına Şuhutlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçede kampanya organizasyonunu Şuhut Eğitim Vakfı gönüllüleri üstlenirken bir günde 90 kişi Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Şuhut Eğitim Vakfı öncülüğünde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Kaçmaz kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Ben de şahsi olarak kan bağışımı yaptım. Şuhutlu hemşehrilerimiz ile birlikte kan bağışımızı vermeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlı bereketli bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Kan bağışı hayat kurtarır sloganıyla hareket ediyoruz. Slogan zaten her şeyi ifade ediyor. Kan bağışının hassasiyeti çok önemli olduğu için bağışın yüksek olması gerekir. Kan bağışına destek olan tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ilçede bir günde 90 ünite kan bağışı alındığı öğrenildi.

Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi
Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi
Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi
Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi

Kan Bağışı, Türkiye, Afyon, Şuhut, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuhut'ta 'Kan Ver Afyon' kampanyasına büyük ilgi - Son Dakika

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