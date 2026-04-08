Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Başarılı oyuncu Şükran Ovalı, katıldığı programda bilinmeyen yönlerini anlattı. İzmir’in Eşrefpaşa semtinde büyüdüğünü söyleyen Ovalı, o dönemin mahalle kültürünün hayatına etkilerini ve gençlik yıllarında yaşadığı dikkat çeken bir olayı açıkladı.
Çocukluk yıllarının geçtiği mahallede kendine özgü kurallar olduğunu söyleyen Ovalı, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Mahalleden kimse kimseyle beraber olamazdı. Sevgili olmak yasaktı, herkes kardeşti. Eşrefpaşa’nın ağır abileri ve kendi kuralları vardı. O yüzden bu yaşa kadar öpüşemedim."
Oyuncu, lise yıllarında yaşadığı ve kendisini çok sinirlendiren bir anısını da paylaştı. Bir arkadaşının yaptığı şaka sonrası verdiği tepkiyi anlatan Ovalı, şu ifadeleri kullandı:
"Lisedeyken biri bana arkadan sütyen kopçası çekme şakası yaptı. O şakayı yapma gafletinde bulundu."
Yaşanan olay sonrası çok sert tepki verdiğini söyleyen Ovalı, el şakalarına tahammül edemediğini de dile getirdi:
"Ben de onun boğazını yırttım. Tırnaklarımın arasına eti çıkıyordu. Yırttım, nefesini kestim. El şakasından nefret ederim."
Şükran Ovalı’nın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, mahalle kültürü içinde büyümenin karakterine etkisi de dikkat çekti. Oyuncunun samimi itirafları hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.
