Şule Çet parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Şule Çet parkı hizmete açıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, cinayete kurban gitmiş kadınların anısına yapılan ve Şule Çet'in ismini taşıyan parkı törenle hizmete açtı.

Şule Çet'in babası İsmail Çet ve kardeşi Şenol Çet'in de katıldığı açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen açılışta Şule Çet anısına yapılan heykel de tanıtıldı. Açılışta açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, güzel bir parkımıza Şule Çet'in ismini verelim dediğinde bizde bu bölgeyi uygun gördük. Çok süratli bir şekilde burayı hayata geçirdik. Arada yaptığımız düzenlemeleri de mutlaka görmenizi istiyorum. Diliyorum burası insanlarımızın rahatlıkla buluşacakları, konuşacakları nezih bir yer olacaktır. Bu parka ismini verirken aynı zamanda olayı da simgeleştirelim dedik. Bu gördüğünüz heykeli özellikle abartılı yapmadık, neden siyah olduğunu zaten biliyorsunuz. İnsanlar yanında onunla kucaklaşabilsin, örtüşebilsin istedik" diye konuştu.

Merhum Şule Çet'in babası İsmail Çet ise, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, bize söz verdiği parkı bugün açıyor. Kızımın adını canlandırmak için. Kendisine diğer görevlerinde başarılar diliyorum. Bu parkı yapan işçisinden, memurundan, müdüründen hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu parkı Ankaralılara ve 83 milyon Türk halkına emanet ediyorum" dedi.