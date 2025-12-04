Süleymanpaşa\'da Kestane Sezonu Açıldı

Kışın gelişiyle birlikte Süleymanpaşa sokaklarının vazgeçilmez kokusu yeniden yükseldi. Seyyar arabalarda satılan kestane, havaların sertleşmesiyle adeta sahalara döndü. Kilosu 175 liraya kadar çıkan kestane hem fiyatıyla hem de sıcak soba üstünde cızırdayan tadıyla vatandaşların ilgisini üzerine topluyor. Soğuk hava arttıkça tezgahlarda yoğunluk da giderek artıyor.
Kestane satıcısı Orhan Akbaş yaptığı açıklamada, "Kestane sezonumuz açılmıştır her derde deva. Kalp atışını düzenler. Özel kış yiyeceğimiz talep çok. Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor. Kış meyvesi kilosu 175 liradan satıyoruz" dedi.
