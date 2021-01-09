Sultanbeyli'de suç oranları azaldı - Son Dakika

Sultanbeyli'de suç oranları azaldı

09.01.2021 16:21
Sultanbeyli'de suç oranları azaldı, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2019-2020 yılları verilerine göre Sultanbeyli'deki asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2019-2020 yılları verilerine göre Sultanbeyli'deki asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılları verileri karşılaştırıldığında evden hırsızlık olayları yüzde 30, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 46, otodan hırsızlık olayları yüzde 62, kapkaç olayları yüzde 57, narkotik suçlar yüzde 24, yankesicilik olayları yüzde 49, kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayları yüzde 24, konut dokunulmazlığını ihlal yüzde 35 azaldı.

İstanbul'un en güvenli ilçelerinden birisi Sultanbeyli

2019 nüfus sayımına göre 336 bin 21 nüfusa sahip olan Sultanbeyli'de 2020 yılında 6 bin 137 asayiş olayı gerçekleşti. İstanbul'un 39 ilçesi arasında Sultanbeyli gerçekleşen olay sayısı bakımından 32. sırada yer alarak İstanbul en güvenli ilçelerden birisi olduğunu gösterdi.

Suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

"Bu çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Akataş'a, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Belediyesi'ne, İlçe Emniyet Müdürümüz Şekip Akın'a ve emeği geçen tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de suç oranları azaldı
Sultanbeyli'de suç oranları azaldı
Sultanbeyli'de suç oranları azaldı
Sultanbeyli'de suç oranları azaldı

Sultanbeyli, Hisarcık, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de suç oranları azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı İspanya'da Filomena kar fırtınası hayatı felç etti: 2 ölü Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu
Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır         
16:38
7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu 7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu         
16:08
The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi         
15:50
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı         
15:15
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu         
13:59
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi 'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi         
10:35
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 16:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de suç oranları azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei