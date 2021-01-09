Sultanbeyli'de suç oranları azaldı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2019-2020 yılları verilerine göre Sultanbeyli'deki asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

2019 ve 2020 yılları verileri karşılaştırıldığında evden hırsızlık olayları yüzde 30, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 46, otodan hırsızlık olayları yüzde 62, kapkaç olayları yüzde 57, narkotik suçlar yüzde 24, yankesicilik olayları yüzde 49, kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayları yüzde 24, konut dokunulmazlığını ihlal yüzde 35 azaldı.

İstanbul'un en güvenli ilçelerinden birisi Sultanbeyli

2019 nüfus sayımına göre 336 bin 21 nüfusa sahip olan Sultanbeyli'de 2020 yılında 6 bin 137 asayiş olayı gerçekleşti. İstanbul'un 39 ilçesi arasında Sultanbeyli gerçekleşen olay sayısı bakımından 32. sırada yer alarak İstanbul en güvenli ilçelerden birisi olduğunu gösterdi.

Suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

"Bu çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Akataş'a, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Belediyesi'ne, İlçe Emniyet Müdürümüz Şekip Akın'a ve emeği geçen tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL