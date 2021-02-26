Sultanbeyli'de yaşlı, muhtaç ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evleri temizlenip tadilattan geçiriliyor - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Şefkat Eli Projesi" ile yaşlı, kronik rahatsızlığı olan ve muhtaç vatandaşların evleri, 15 günde bir temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve yılda bir kez boyanıp tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı açıklamada, "Şefkat Eli" adlı projenin, kaymakamlık tarafından 2017 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Darülaceze Vakfının da 2019'dan itibaren projeye destek vermeye başladığını belirten Kubilay, proje kapsamında Sultanbeyli'de yaşayan yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerinin 15 günde bir düzenli olarak temizlendiğini ifade etti.

Ekiplerin evleri dezenfekte ettiğini ve ilaçladığını, ayrıca yılda bir kez de boyama ve tadilat yaptıklarını vurgulayan Kubilay, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sürecinde de kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak dezenfekte ettik. Temizlik, gıda, sıcak yemek ve maske ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı doktor ve psikolog nezaretinde ziyaret ederek koronavirüsle mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar Şefkat Eli Projesi kapsamında 641 bin lira bütçeyle yaklaşık 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat işlemi gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye bundan sonra da devam edeceğiz."

Kaymakam Metin Kubilay, desteklerinden dolayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya, Darülaceze Vakfı ve yönetimine, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e teşekkür etti.