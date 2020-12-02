Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi

02.12.2020 11:56
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi, System.String[]

Sultanbeyli Kaymakamlığı koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu Salgın Denetim Merkezi ekipleriyle denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu Salgın Denetim Merkezi ekipleriyle denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, salgının başladığı 11 Mart tarihinden bugüne kadar 34 bin 590 umuma açık alan, toplu ulaşım ve iş yeri denetimi ile 168 bin 743 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 203 bin 333 denetim gerçekleştirdi.

Ekipler sürekli sahada

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli'de bulunan 15 Mahallede aktif olarak denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüsle mücadele kurallarına yymayanlara 7 milyon ceza kesildi

11 Mart tarihinden 1 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3818 kişi ve 102 işletmeye toplam 7 milyon 85 bin 718 Türk Lirası para cezası uygulandı.

İzolasyon kurallarına uymayan 103 kişi tespit edildi

Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev karantinasında bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart tarihinden bugüne kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilen 168 bin 743 izolasyon denetiminde 103 kişiye 327 bin 540 Türk lirası para cezası kesildi, 39 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ve karantina kurallarına uymayanlarla ilgili ilçemizde bu güne kadar toplam 203 bin denetim gerçekleştirdik. Salgın denetim merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları İlçe Salgın Denetim Merkezi veri tabanı üzerinden kontrol ediyoruz. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. İzolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır." dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Sultanbeyli, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azalırken, ithalat yüzde 16,07 arttı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek         
12:02
BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık         
11:49
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei