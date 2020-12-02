Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri 9 ayda 203 bin denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturduğu Salgın Denetim Merkezi ekipleriyle denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, salgının başladığı 11 Mart tarihinden bugüne kadar 34 bin 590 umuma açık alan, toplu ulaşım ve iş yeri denetimi ile 168 bin 743 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 203 bin 333 denetim gerçekleştirdi.

Ekipler sürekli sahada

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli'de bulunan 15 Mahallede aktif olarak denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüsle mücadele kurallarına yymayanlara 7 milyon ceza kesildi

11 Mart tarihinden 1 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3818 kişi ve 102 işletmeye toplam 7 milyon 85 bin 718 Türk Lirası para cezası uygulandı.

İzolasyon kurallarına uymayan 103 kişi tespit edildi

Koronavirüs hastalığına yakalanan veya temaslı olduğu için ev karantinasında bulunan kişilere yönelik olarak 11 Mart tarihinden bugüne kadar Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilen 168 bin 743 izolasyon denetiminde 103 kişiye 327 bin 540 Türk lirası para cezası kesildi, 39 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ve karantina kurallarına uymayanlarla ilgili ilçemizde bu güne kadar toplam 203 bin denetim gerçekleştirdik. Salgın denetim merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları İlçe Salgın Denetim Merkezi veri tabanı üzerinden kontrol ediyoruz. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Sağlıklı bir yaşam için seferber olacağız. İzolasyon, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır." dedi. - İSTANBUL