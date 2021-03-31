Sultanbeyli Kaymakamlığı evsiz vatandaşlara konaklama hizmeti veriyor - Son Dakika

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında Sultanbeyli'de kalacak yeri olmayan vatandaşlar otelde misafir ediliyor.

Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Aralık 2020'den bugüne kadar pandemi koşullarına uygun olarak 22 farklı vatandaşa toplamda 400 konaklama hizmeti verildi.

Sultanbeyli ilçesinde karakollara bildirilen evsiz vatandaşlar, anlaşmalı otellerde tek kişilik odalara yerleştiriliyor, PCR testi yapılıyor, temizlik, giyim, yemek, barınma ve benzeri ihtiyaçları karşılanıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay evsiz vatandaşları kaldıkları otelde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

"22 evsiz vatandaşımıza toplamda 400 günlük konaklama hizmeti verdik"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ziyarette yaptığı açıklamada, "İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın himayelerinde başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında ilçemizde bugüne kadar 22 vatandaşımıza toplamda 400 günlük konaklama hizmeti verdik. Hiçbir vatandaşımızın bu soğuk havalarda sokakta kalmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız evsiz vatandaşlarımızı gördüklerinde gereken hassasiyeti göstererek emniyet güçlerine haber vermeleridir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL