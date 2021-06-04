Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın yeni tarihi belli oldu - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın tarihleri değişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek yarışma 15-16 Haziran tarihlerinde pandemi koşullarına uygun şekilde fiziki olarak sinemaseverleri bir araya getirecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak olan yarışma, İstanbul'un pek çok noktasından gelen sinemaseverleri Sultanbeyli'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde buluşturacak.

Yarışmanın kazananları ise 17 Haziran'da Atlas Sineması'nda yapılacak ödül töreni ile açıklanacak.

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın başkanlığını üstlendiği ulusal yarışma jürisinde yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Hakan Karsak yer alıyor.

Jürinin değerlendireceği finalistler arasında Belkıs Bayrak'ın "Cemile", Büşra Bülbül'ün "Çamaşır Suyu", Ege Karakurt'un "Düdük", Mehmet Oğuz Yıldırım'ın "Lekesiz", Emre Sefer'in "Mahallenin Bazı Kedileri", Yeşim Tonbaz'ın "Münhasır", Öykü Orhan'ın "Paydos", Fırat Onar'ın "Perdeler", Ahmet Keçili'nin "Seval" ve Orhan Umut Gökçek ile Şeyma Gökçek'in "Son" filmleri bulunuyor.

Oscar Akademi üyesi İranlı yönetmen Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema filmiyle tanınan oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü, yapımcı Ana Castro'dan oluşan Uluslararası Yarışma Jürisi ise finale kalan Sagnik Dutta Gupta'nın "Abandonment", Mahdi Iravani'nin "Behind the Glasses", Karol Ulman'ın "End of the World", Yousef Kargar'ın "Gabriel", Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoe Devise'in "Migrants", Jean-Marie Villeneuve'in "On the Other Side", Santiago Aguilera ve Gabriel Monreal'in "The Boy and The Mountain", Yağmur Kartal'ın "The Toymaker Hidden Heirloom", Ragıp Türk'ün "Tor" ve Munir Atalla'nın "Wolf's Milk" filmini değerlendirecek.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ilk yılında, vefatının 700. yıldönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu'da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına da film gösterimi yapılacak.

Seçkide Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Anormal", Ömer Dişbudak'ın "Burhan", Ferhat Zengin ve Bahadır Kapır'ın "Büyülü Fener Bekçileri", Sude Özbek'in "Sahne Tozu" ve Ferman Narin'in "Şeker Gıda" filmleri izleyicilerle buluşacak.

Yarışmanın uluslararası kategorisinde birinciliği elde eden film, 1000 avroluk para ödülünün sahibi olacak.

Yurt içi ayağında ise birinciye "En İyi Film" 15 bin liralık ödül takdim edilecek. Dereceye giren ikinci filme 10 bin, üçüncülük elde eden filme ise 7 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl "Yunus Emre" anısına verilecek olan 10 bin liralık "Özel Ödül" için de aday olacak.

Yarışmada bunun yanı sıra kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmler, 2'şer bin lira "gösterim telifi" alacak.