Sultangazi'de bir kişi bıçakla yaralandı

Ahmet K'nin bir yakını da olayın yaşandığı yerde Veysel G. ve yanındakilere pompalı tüfek doğrulttu. Bu kişi ateş açmadan bölgeden uzaklaştı.

Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta Veysel G. ve Ahmet K. tartışmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonuna geldikleri sırada Ahmet K. Veysel G'yi araç içinde bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

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