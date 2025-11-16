Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu - Son Dakika

Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu

Boşandığı kişinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu
16.11.2025 22:09
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, boşandığı karısının eski kocasını sokakta silahla vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Şahıs hayatını kaybederken, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Sultangazi'de boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip eden Erdoğan A., yanındaki silahla Salih B.'yi silahla yaralayıp ardından aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih B. hayatını kaybetti. Saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

ESKİ EŞİNİN YANINDAKİ ADAMI VURUP İNTİHAR ETTİ

Olay saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B. ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih B. ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih B.'ye yanındaki silahla ateş etmesinin ardından aynı silahla kendini vurdu.

KENDİSİ ÖLDÜ, VURDUĞU ADAM AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih B. ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

İKİSİNİN DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI VAR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Salih B.'nin 4, Erdoğan A.'nın ise 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

