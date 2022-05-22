Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi - Son Dakika
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Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi

22.05.2022 17:27

Sultangazi'de düzenlenen Genç Diplomasi Sempozyumu'nda gençler, kendi alanlarındaki çalışmalarını sundu.

Sultangazi'de düzenlenen Genç Diplomasi Sempozyumu'nda gençler, kendi alanlarındaki çalışmalarını sundu.

Sultangazi Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı ve Divan Derneği işbirliğinde diplomasiye ilgi duyan gençlerin bir araya geldiği Genç Diplomasi Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda gençler kendi alanlarındaki çalışmalarını vatandaşlara sundu. Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Diplomasi Elçileri Kahvesi" ve "Genç Diplomasi Akademisi", geleceğin başarılı diplomatlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

"81 ilde öğrenci arkadaşlarımız bulunmakta"

81 ilde öğrencilerinin bulunduğunu söyleyen Divan Derneği Başkan Yardımcısı Murat Kenan, "Genç Diplomasi Sempozyumu Divan Derneği'nin yaklaşık 16 yıldır yapmış olduğu çalışmaların bir meyvesi olarak 2022 yılında ilk defa bu yıl yapıldı. Biz çalışmalarımızda Merhaba Afrika, Doğu Akdeniz, Suriye atölyesi ve Kıbrıs üzerine atölye çalışmalarında bulunuyoruz. Yoğun emek harcayan arkadaşlarımızın sunumlarını bu sempozyumda gelen arkadaşlara sunmaları noktasında destek olduk. 81 ilde öğrenci arkadaşlarımız bulunmakta. Diplomasi akademi projelerimiz Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmekte" ifadelerini kullandı.

Gençlere Suriye'yi anlatan Suriye Akademisi Koordinatörü Begüm Berber, "Çalışmalarımız daha çok makale okuma, akademik eğitim, akademik okumalar ve yazmalar üzerine yoğunlaşıyor. Divan Derneği ve Sultangazi Belediyesi işbirliğinde yapılan Genç Diplomasi Akademisi projesinde de Suriye Akademisi koordinatörüyüm. Burada da 1 sene boyunca katılımcılarımızla birlikte makale okumaları yaptık. Suriye'yi en başından en sonuna kadar tarihinden coğrafyasına kadar başladılar anlatmaya. Sınır ötesi yapılan operasyonlar dahil olmak üzere şu anki iç savaşa kadar bütün süreçleri detaylı bir şekilde ve akademik olarak arkadaşlara aktarmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın akademik eğitimlerine ek olarak gündemi takip edebilme fırsatı sunuyoruz. Kendi çıktılarını da birçok platformda yayınlayabilme fırsatı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok faydasını gördük"

Lise döneminde projeye katılım sağlayarak kendini geliştirdiğini ifade eden Mehmet Akif Uçar, "Genel olarak çalışmalarımız bizi kişisel olarak geliştiriyor. Çalıştığımız alan üzerinde gelişiyoruz. Yani okuduğumuz bir analizin sunumunu yaparken hayatımıza çok büyük katkılar sağlıyor. Bir rapor yazarken makale nasıl yazılır onu öğreniyoruz. Çok faydasını gördük. Özellikle diplomasi faaliyetlerine ve çalışmalarına lise döneminde başlamanın bize çok katkısı ve faydası oldu" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi
Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi
Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi
Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi - Son Dakika


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