Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında

İstanbul Sultangazi'de yıllardır kuyumculuk yapan bir esnafın, mahalle sakinlerinden "emanet" adıyla topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddiaları, polis operasyonuyla yeni bir boyut kazandı. Şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞDURLAR ALTINLARINI ALAMAYINCA POLİS DEVREYE GİRDİ

Olay, Sultangazi'de uzun süredir faaliyet gösteren bir kuyumcunun, vatandaşlardan yatırım amacıyla aldığı altınlarla kaybolduğu iddiasıyla gündeme geldi. Pazartesi günü dükkânın kapalı olması ve kuyumcuya ulaşılamaması üzerine çok sayıda kişi emniyete başvurdu.

KUYUMCUYA AKIN ETTİLER

Altınlarını geri alamayan mahalle sakinleri, dolandırıldıklarını düşünerek suç duyurusunda bulundu. Dükkan önünde toplanan mağdurlar, birikimlerini kaybetme endişesi yaşadı.

Mağdurlar arasında yer alan temizlik işçisi Güldane Yıldız, yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı:

"Ben buraya 12 çeyrek ve bir yarım altın verdim. Telefonla adamın kaçtığını öğrendim, hemen buraya koştum. Ben merdiven silerek birikim yaptım, oğlum hasta, kiradayım. Böyle olacağını hiç düşünmezdim. Altınlarımı geri istiyorum. Allah'ım, ne olacak biz battık vallahi."

GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda Atilla K. isimli kuyumcu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini, yeni başvuruların artmasıyla birlikte hem mağdur sayısının hem de toplam zarar miktarının yükselebileceğini belirtti.