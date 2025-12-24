Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında

Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında
24.12.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de yıllardır kuyumculuk yapan bir esnaf, mahalle sakinlerinden "emanet" adıyla topladığı altınlarla ortadan kayboldu. Altınlarını geri alamayan vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan polis operasyonu, kısa sürede şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

İstanbul Sultangazi'de yıllardır kuyumculuk yapan bir esnafın, mahalle sakinlerinden "emanet" adıyla topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddiaları, polis operasyonuyla yeni bir boyut kazandı. Şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞDURLAR ALTINLARINI ALAMAYINCA POLİS DEVREYE GİRDİ

Olay, Sultangazi'de uzun süredir faaliyet gösteren bir kuyumcunun, vatandaşlardan yatırım amacıyla aldığı altınlarla kaybolduğu iddiasıyla gündeme geldi. Pazartesi günü dükkânın kapalı olması ve kuyumcuya ulaşılamaması üzerine çok sayıda kişi emniyete başvurdu.

Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında

KUYUMCUYA AKIN ETTİLER

Altınlarını geri alamayan mahalle sakinleri, dolandırıldıklarını düşünerek suç duyurusunda bulundu. Dükkan önünde toplanan mağdurlar, birikimlerini kaybetme endişesi yaşadı.

Mağdurlar arasında yer alan temizlik işçisi Güldane Yıldız, yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı:

"Ben buraya 12 çeyrek ve bir yarım altın verdim. Telefonla adamın kaçtığını öğrendim, hemen buraya koştum. Ben merdiven silerek birikim yaptım, oğlum hasta, kiradayım. Böyle olacağını hiç düşünmezdim. Altınlarımı geri istiyorum. Allah'ım, ne olacak biz battık vallahi."

GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda Atilla K. isimli kuyumcu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini, yeni başvuruların artmasıyla birlikte hem mağdur sayısının hem de toplam zarar miktarının yükselebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:32:42. #7.11#
SON DAKİKA: Emanet altınlarla kaybolan kuyumcu gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.