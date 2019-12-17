Sultangazi'de ters yönden gelen otomobille minibüs çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de ters yönden gelen otomobille minibüs çarpıştı - Son Dakika

Sultangazi'de ters yönden gelen otomobille minibüs çarpıştı

6 saat önce

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de ters yönde ilerleyen otomobile servis minibüsü çarptı.

Sultangazi'de ters yönden gelen otomobille minibüs çarpıştı, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de ters yönde ilerleyen otomobile servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Saime Topcuoğlu (76) ve baldızı Bahriye Terzi(56)'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alan Ali Topcuoğlu(76), iddiaya göre uyarı levhasına rağmen kullandığı 34 PY 8055 plakalı otomobil ile ters yöne girdi.

O sırada Gaziosmanpaşa'dan Cebeci Mahallesi istikametine giden Göksel Çoşkun'un kullandığı 34 LVA 255 plakalı servis minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters yöne dönerek, refüje çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Ali Topcuoğlu, eşi Saime Topcuoğlu ve baldızı Bahriye Terzi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan yaralılara boyunluk taktı. Ardından sedyeye alınan yaralılar, vatandaşlar ve polisin yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası, trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü sağladı. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Minibüs sürücüsü Göksel Çoşkun, "Arkadaş tersten geldi. Bizde elimizden olmadan vurduk. Bir anda karşıma çıktı" dedi.

Bir görgü tanığı ise, Topcuoğlu yönetimindeki aracın ters yönden karşı yöne geçmeye çalıştığını bu sırada servis minibüsünün araca çarptığını belirterek, kazanın olduğu noktada sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

AYNI NOKTADA 'PES' DEDİRTTEN GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Öte yandan, aynı noktada kısa bir süre öncede yaşanan trafik kazası sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşanmıştı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir başka araca çarpmıştı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka araçların tersten yola girdiğini gördü. Araçları durduran polisler sürücülere cezai işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya ve polise rağmen bazı sürücüler ters yönden karşı yöne geçmeye devam etti.


Sultangazi, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü
İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
16:01 Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika
16:00 Taziye evinde cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
16:00 Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2 - Son Dakika
16:00 ÜÇ YILDIR EVDEN ÇIKAMAYAN 201 KİLO KADIN İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ - Son Dakika
16:00 Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de ters yönden gelen otomobille minibüs çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]