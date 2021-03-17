AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği - Son Dakika

AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği

17.03.2021 08:07

Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliğiAKSARAY'da 1229 yılında 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği yaşanıyor.

Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği

AKSARAY'da 1229 yılında 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği yaşanıyor. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alınan ve yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kervansaraya salgın nedeniyle günlük ziyaretçi sayısı onları geçmiyor.

1'inci Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı yaklaşık 800 yıldır dimdik ayakta duruyor. 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası yedek listesine alınan ve yılda ortalama 500 bin yabancı turistin ziyaret ettiği Sultanhanı Kervansarayı, restore edildikten sonra turizme kazandırıldı. Pandemi öncesi her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kervansarayda, günlük ziyaretçi sayısı onlarla sınırlı kalıyor.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, pandemi nedeniyle turist ziyaretinin az olduğunu belirtti. Solak şunları söyledi:

"Pandemi her tarafı etkiledi, dünyayı etkiledi. Biz geçtiğimiz yıllarda restorasyona başlamadan önce Sultanhanı Kervansarayı'mıza, yaklaşık günlük ortalama bine yakın turist geliyordu. Tabi bu restorasyon sürecinde biraz düştü. Şimdi pandemi sürecinde iyice düştü. Günlük bir otobüs, iki otobüs civarların da turist geliyor. Fakat gerek Sağlık Bakanlığı'mızın, gerek turizm bakanlığımız çok büyük gayretleri ve 65 yaş üstü aşılama; biliyorsunuz aşılamada dünyada ilk beşteyiz ve benim turizm için inanın hem yurtdışında görüştüğümüz acenteler hem buradaki acenteler var. Şu an da bile turistler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunu aşılamanın neticesi olarak görüyorum. Önümüzdeki temmuz ayında da geçtiğimiz yıllardaki kapasiteyi yavaş yavaş yakalayacağımıza inanıyorum."

Kervansaray'ın karşısında halı satan Yusuf Solak, ziyaretçi sayısının ciddi oranda düşmesinin kendilerini de ekonomik olarak etkilediğini belirtti. Solak, "Pandemi sürecinden dolayı yeterince turist gelmiyor. İşlerimiz bu nedenle durgun. Ama inşallah işlerin açılacağını düşünüyorum" dedi.

Turistlik tesis işleten Cemal Konukcu, "Sultanhanı'na günlük bin 500 ile iki bin turist girerken, şimdi bir tane otobüs. Bir tane otobüsün içinde iyi olsun 20-25 turist oluyor. Onlarda alışveriş yapmıyor, anlaşmalı oldukları Ürgüp, Antalya oralarda alışveriş yapıyorlar? diye konuştu.

AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği
AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği

Alaeddin Keykubad, Sultanhanı, Pandemi, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY Sultanhanı Kervansarayı'nda pandemi sessizliği - Son Dakika


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