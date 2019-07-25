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Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan Ergün'e

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve meclis üyelerini ağırladı.

Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan Ergün'e, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve meclis üyelerini ağırladı. Başkan Ergün'e Sarıgöl'ün dünyaca ünlü Sultani üzümünün ilk hasat ürününden hediye edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarını tek tek tokalaşarak ağırlayan Başkan Ergün, nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Necati Selçuk, Başkan Ergün'e Sarıgöl'ün dünyaca ünlü Sultani üzümünün ilk hasat ürününden hediye etti. Sarıgöl Belediyesinin ilçedeki çalışmaları hakkında Başkan Ergün'e bilgiler veren Başkan Necati Selçuk, geçtiğimiz dönem hak ettiği hizmetleri fazlasıyla alan Sarıgöl'de aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Sarıgöllülere selam ve sevgilerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Manisa genelinde vatandaşlara en güzel hizmeti ulaştırmak için işbirliği içinde hizmet vermenin çabasında olduklarını dile getirdi. - MANİSA
Necati Selçuk, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
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