Son Dakika Haberleri: Sultanlar 1.lige Yarı Finalde Veda Etti

Sultanlar 1.lige Yarı Finalde Veda Etti

21 dakika önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lig Play-Off üçüncü maçında Adana'da oynadığı maçta Bozoyük Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak veda etti.

Sultanlar 1.lige Yarı Finalde Veda Etti, System.String[]
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lig Play-Off üçüncü maçında Adana'da oynadığı maçta Bozoyük Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak veda etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grubu lider olarak tamamlayan ve adını Play-Off'a yazdıran Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor, 1.Lig için Adana'da sahneye çıktı.

Adana Yüreğir Spor Salonunda ilk maçında Vakıfbank'a 3-1 mağlup olan Mavi-Siyahlılar ikinci maçında Muş Vahit Özmenspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi-Siyahlılar dün oynadığı üçüncü maçında Bozoyük Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu ve yarı finalde 1.Lige veda etti.

Sezon başından bugüne kadar ortaya koyduğu büyük bir başarı ile takdir toplayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 1.Lige ulaşamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 2018-2019 sezonu 1.Lig yarı finalinde sonlandırdı.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle yaptığı açıklamada, " Ligin başından beri koyduğu 1. Lig hedefini yarı finalin son maçına kadar kovalayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'u, seyircilerine, kalbi bu takımla atan taraftarlarına, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Antrenörler Harun-Seher Şahin hocalarıma ve kulübün her şeyi elinden gelenin fazlasını yapan Kulüp Başkanı Adil Özhan'a ve Kayseri Voleyboluna bu heyecanı yaşattıkları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

Adana, OSB, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Hükümlü Gardıroptaki Gizli Bölmede Yakalandı

Çadırda Zehirlenerek Can Veren 5 Kişiden Kan Donduran Detaylar: Fermuarı Açınca Vahşetle Karşılaştım Yatağında Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 09:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanlar 1.lige Yarı Finalde Veda Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]