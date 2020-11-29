Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 Kuzeyboru: 2

Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti

Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti